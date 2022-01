Skal ikke alle som bruker veien betale?

Hanne (19) trente over 22 timer i uken til førstegangstjenesten, men kom ikke inn: – Synes det er urettferdig

Jeg har noen spørsmål til Frp´s Elin Marie Andreassen ifm. hennes uttalelser i saken om veiprising: Elin sier: «Det (veiprising) synes jeg ikke noe om. Det er bare en annen form for brukerbetaling, slik vi også kjenner bompenger – og det er vi imot. Det bør i hovedsak være staten som har ansvaret for å finansiere infrastruktur».

Staten er skattefinansiert, så brukerbetaling er det uansett (eller har jeg misforstått?). Mener Frp at det er rimelig at alle nordmenn, uavhengig av om de eier og bruker én eller flere biler, skal finansiere veinettet? Hva er problemet med en modell der de som belaster veinettet mest, finansierer en større andel av vedlikeholdet?

Elin sier også: «Dette (veiprising) vil medføre at flere blir nødt til å betale. I dag kan noen kjøre uten å passere en bom. Med veiprising kan man ikke kjøre en meter uten å måtte betale.»

Mener Frp det er greit at flaks/uflaks i forbindelse med hvor man bor, jobber og utfører sine hverdagslige sysler, skal avgjøre om man slipper unna finansiering av veinettet eller om man skal være en av de uheldige som betaler for «alle andre»? Hva er problemet med en modell der alle som faktisk belaster veinettet, betaler for vedlikehold av det, basert på den faktiske belastningen de selv bidrar med?

