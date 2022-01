Svar fra AtB på innlegg om busstans

Her ligger deler av vindkraftverket på Frøya – over to måneder etter at skaden skjedde

22. januar stiller Rita M. Johansen spørsmål om bussene i Trondheim er tilpasset vinterlige forhold. Ja, bussene i Trondheim er tilpasset norsk vinter, og hver dag fraktes mange tusen mennesker trygt fra A til B av dyktige sjåfører. Det er flere ulike typer busser som kjører i Trondheim, og alle er tilpasset kravene til norsk vinter.

Disse følger akkurat samme standard som ellers i landet. Busstraseene blir godt strødd og brøytet, og det er sjelden bussene ikke går, selv om det kan oppstå noen forsinkelser enkelte dager. Ettermiddagen onsdag 19. januar ble det, som følge av væromslag, på kort tid ekstremt glatt over hele Trondheim. Det var ingen som klarte å forutse at det skulle bli som det ble. Føreforholdene førte til flere trafikkuhell, og både biler og busser ble stående i kø.

Politiet advarte mot å kjøre, og E6 (Storlerbakken) ble også stengt med hensyn til sikkerheten. I og med at det ble glatt stort sett over hele byen samtidig, var det utfordrende for de som skulle strø å rekke over alt på en gang. Etter flere hendelser, og med utrygge kjøreforhold valgte både Vy og Tide til slutt å innstille alle avganger inntil traseene var strødd. Dette av hensyn til sikkerhet både for passasjerer, sjåfører og for å unngå materielle skader.

Det er selvfølgelig beklagelig for de som ble berørt og ikke kom seg dit de skulle med bussen denne kvelden, men sikkerheten kommer først. Det å innstille alle avganger har skjedd én gang tidligere, da som følge av storm. Det er derfor ikke noe som inntreffer svært ofte.

