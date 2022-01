Jeg forstår at strømmarkedet fremstår uforståelig for folk flest

Saken oppdateres.

Min mor bodde over 20 år på Vår Frues aldersboliger. Hun hadde sin egen lille leilighet, bestemte alt selv. Det var kort vei til butikker, kirke og bedehus. Og det var mange hyggelige naboer, de elsket å komme sammen i sofakroken på gangen, drikke kaffe og skravle.

Etter hvert som helsa ble dårligere, var den nødvendige hjelpen der. Vi kunne være trygg på det. Og det kanskje aller viktigste, hun bestemte selv. Ingen kom brasende inn og bestemte noe som helst. Leilighetene er små, de har alle to vinduer mot samme side. For omtrent halvparten vil det slik de nye planene er, bety at de utelukkende vil få det nye nabobygget helt inn i stue og soverom. Alt de foretar seg, vil være til underholdning for dem i nybygget.

Hvorfor har politikere så vanskelig å se at vi eldre også trenger et anstendig sted å bo, et sted å bestemme selv over livet. Dette er et godt alternativ til sykehjem og rådyre omsorgsboliger. Fortetting av sentrum behøver ikke bety at hver eneste lille flekk må bygges igjen. Litt plass til pusterom er nødvendig. Kjære politikere, la oss beholde gamleheimen slik den er i dag.

