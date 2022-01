Kommunen forsøpler Ila

Slo sammen to leiligheter til én: Boligen har de endret i takt med at familien vokste

To voksne, to barn og hund involvert i kraftig smell

Gamle E6 må stenges for all trafikk

Saken oppdateres.

Nylig kom Trondheim kommune med et nytt opplegg for avfallshåndtering i Ila. I stedet for at vi kunne benytte de vante, delvis innelukkete avfallsbeholderne, ble vi henvist til en rekke med beholdere i min nærhet. De står på rekke og rad blant annet i Abelsborg gate. Eksperimentet inkluderte også separat matavfall.

Nå ser fortauet foran beholderne ut som en svinesti med masse søppel, i tillegg kan en tenke seg til den ødelagte utsikten for beboerne med de stygge beholderne foran huset. Hva i all verden er det kommunen har tenkt å oppnå med denne endringen i søppelhåndteringen?

Det fungerte da så greit tidligere, dette hadde bare gitt mening om det var gravd ned store underjordiske beholdere. Nå er dette bare blitt en forverring av levevilkårene, kanskje ikke verdens største sak, men så unødvendig.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !