Slik vil Venstre-Guri bli frekkere og mer rufsete

Saken oppdateres.

Etter at Melby ble kastet inn som kunnskapsminister 13. mars 2020, var hun omtrent daglig på podiet under korona-pressekonferansene. Nå er den tida over, og Melby kan pleie dagliglivet som partileder og opposisjonspolitiker.

Men hvordan er det livet egentlig? Med parti på den andre siden som vil knekke, reversere og ødelegge det Venstre i og utenfor regjering har fått gjennomslag for?

Samtidig ser hun at Rødt opplever en historisk fremgang, og lander på 9,5 prosent på en fersk måling. Hun innrømmer at det inspirerer, og kommer med sin analyse på hvorfor Rødt gjør det så bra.

Onsdag kom SSBs navnestatistikk, og den skaper diskusjon i et studio hvor én har et navn som kan kalles belastet.

Og ikke visste vi at Guri er såååå opptatt av navn som hun faktisk er.

I tillegg fester vi med Boris Johnson, og gir deg ukas anbefalinger.

HØR podkasten ved å klikke på bildet i toppen. Eller gå inn der du vanligvis hører podkast (Acast, iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone).