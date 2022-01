Tyngdeloven gjaldt jo selvsagt ikke for vår alles Nils Arne

Her åpner butikken for første gang: - Jeg er utrolig gira!

«Tankan dæm går, minnan består, - om tia med Nils Arne Eggen: Ja, da e` kampen over, å flomlysan har sænka sæ,- æ går alein ut gjennom port`n, da kjæm minnan min, te mæ. Det va her vi brukt å træffes, det va her «Trollongan» ble født, - Nils Arne sto rett her å gaula. No e` all ting bare dødt.».

«Ska du liksom lag te nå poesi av det herre, - du no da!» Nei da, kjære Nils Arne, jeg har bare så inderlig lyst til å hedre deg på en litt annerledes måte - på vår måte. Fortelle, noen få av alle de vidunderlige opplevelsene du har gitt meg.

Jeg husker godt første gang jeg så deg. Det var en varm sommerdag på 50-tallet ved Gangåsvatnet, der vår familie hadde hytte. På slike dager kom gjerne Fannrems-ungdommen opp for å bade. Jeg la merke til en lyshåring med stor tiltrekningskraft, som svømte på sin egen måte. Du reiste deg formelig i vannet, ved hvert armtak. Det syntes som om du gikk på vannet, - allerede da!

Så traff du tilfeldigvis Eldar Hansen på en juniorfotball-samling. Eldar sa at Rosenborg manglet en sideback, og fristet deg med trening på en ordentlig grusbane, Rosenborgbanen. Ifølge vår venn Kåre Rønnes, som var kaptein og den toneangivende spilleren, ble han lei av all polingen din, og han sa deg noen visdomsord som du siden etterlevde: «Du Eggen fra Orkdal, på det herre lagé spille vi bestandig ballen te den nærmeste mannen - med samme fargen på trøya!»

Som 13-åring, i 1960, tok jeg toget til Oslo for å se «Trollongan» mot Odd i cupfinalen! Etter at seieren var sikret, var det stor mottakelsesfest i Studentersamfundet i Trondheim. Jeg fikk være med min far, som fikk tatt et unikt bilde fra scenekanten! Der står dere tre, som beviselig har betydd mer for Rosenborg enn noen andre, ved siden av hverandre, Nils Arne, Eldar og Kåre. Uforglemmelig.

«Da kan du bare ha dæ hjæm!» Denne klare beskjeden fikk jeg på siste trening før en viktig cupkamp i 1971. Jeg hadde protestert da du kommanderte meg til å spille til høyre, i stedet for mitt spontane valg - til venstre! Jeg tok deg på ordet og dro hjem! Nettopp denne hendelsen gjorde at vi i ettertid ble veldig gode venner. «Æ ment da itj det da, vettu», sa du og la senere til: «En konfliktløsning er som en nyforelskelse - deilig!»

Etter diverse ankelbrudd opp gjennom årene skulle jeg endelig få komme tilbake. Året var 1980, og det var siste trening før kamp, på «Kabelbanen». Lagkamerat Svein Gøndalen satte inn en krafttakling på den svake ankelen, og dermed var jeg ferdig for godt. Det skjønte trener Nils Arne og utbrøt i sinne: «No har dåkker ødlagt`n Erling for alltid, - dåkker kan bare ha dåkker hjæm!» Spillerne hastet av banen og hjem. Jeg ble kjørt til Sentralsykehuset, av Nils Arne!

Du fortalte meg Nils, da vi måtte overnatte i Mini`n min fordi din venn som bodde ved ferjeleiet ikke var hjemme allikevel, at dine første fotballsko var «bækkerta», og fotballen lagde du selv med hyssing og gamle aviser. Kunne ikke ønske mer.

Takk, kjære Nils Arne! Takk for ditt verdifulle vennskap og all samhandling i treninger og kamper, i samvær og på reiser. Takk for at du i årevis stilte opp og var drivkraften i «Før og etter kampen», TV-programmene på Rosen-Borg-Kanalen. Jeg humrer ennå over diskusjonen vi hadde da Brann scoret, og du insisterte på offside. Jeg viste scoringen en gang til i sakte film - ingen offside! Da tok du av deg mikrofonen, sa takk for deg og gikk! Forfjamset sa jeg: «Greit Nils, da sees vi på treninga i morra». Men plutselig så sto du der igjen, glad som ei lerke: « Æ skull bare ut å piss æ!» Kunne det gjøres bedre?

Takk for dine udødelige postulater, du har lært oss alle så mye godt og viktig. Men en ting klarte selv ikke trener Eggen å lære oss. Det var headetrening med høye opphopp: «Hei, hei, nei - dåkker må prøv å dætt my sakter ned, ætter headinga!» Veldig logisk egentlig, «tyngdeloven» gjaldt jo selvsagt ikke, for vår alles Nils Arne Eggen.

«Tia e` gått, klokka har slått. Det kveldes i Lerkendalen!»

