Hvor er norske verdier i utenrikspolitkken?

Saken oppdateres.

Når gårsdagens fiender blir morgendagens venner, er det på tide å tenke om det har skjedd noe med verdigrunnlaget i norsk utenrikspolitikk. Med Anniken Huitfeldt som utenriksminister har Norge fått en ny utenrikspolitisk kurs. I den nye kursen viker de tradisjonelle verdiene som menneskerettigheter for de faktiske forholdene. Talibans besøk i Norge kan være starten på denne nye kursen. Rent pessimistisk, blir det ikke lenge til at vi kommer til å lese at det var en gang menneskerettighetene fremsto som en kjerneverdi i norsk utenrikspolitikk.

De menneskerettslige verdiene overfor Taliban har blitt erstattet, innskrenket og bortforklart. Erstatt av tiltak som humanitære nødhjelp som i seg selv er en verdi, men av en annen art. Og innskrenket i den forstand at den norske partens høyeste krav overfor Taliban bare blir åpningen av jenteskoler. Om hva jenter skal gjøre med denne skolegangen når de ikke har lov til å jobbe, er ikke aktuelt i debatten. Om tusenvis av kvinnelige ansatte som er fratatt deres rett til arbeid er heller ikke aktuelt.

Menneskerettigheter blir forsøkt definert og redusert til humanitært nødhjelp. Og videre humanitær hjelp blir brukt som argument for regjeringens diplomati og forhandlinger. Det er en bortforklaring av ord og uttrykk som tradisjonelt har representert de norske verdiene i utenrikspolitikk.

Definisjoner av ord som fred, stabilitet og legitimitet er i ferd med å bli endret i denne debatten. Vi ser allerede tegn på slike endringer, hvor fred kan bare bety fravær av krig og stabilitet ser ut til å bety at den ene siden har beseiret overfor den andre. Uten at det er tatt hensyn eller moralske standpunkter. Når kriterier til legitimitet reduseres og innsnevres til bare å ha grepet makten uansett med hvilke midler, har vi en verden uten fred og stabilitet. Det er på tide å gå gjennom de tradisjonelle verdiene i norsk utenrikspolitikk.

