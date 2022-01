Straumprisen framleis eit mysterium

Gran Canarias nest største by går under turistradaren

Korpås og Doorman meiner i Adressa at dei grunnleggande markedsmekanismene fungerer bra for elektrisk straum. Samtidig skriv dei at for to år sidan gjekk kraftprodusentane med underskot, medan dei i dag har skyhøge resultat, at fastpriskontraktar til kundar så godt som aldri løner seg og at marknaden ikkje sikrar rettferdig fordeling. Korleis får dei denne argumentasjonen til å henge saman?

Korpås og Doorman har dei beste føresetnader for å forstå korleis energiforsyninga verkar, men korleis dette er kopla mot marknadsøkonomien, strevar sjølv direktøren for Trønderenergi med å forklare. Han brukar skogbruk og handel med tømmer som eit eksempel det kan vere vanskeleg å sjå analogien i. Ein frys ikkje i hel om marknaden ikkje får nok tømmer. Etterspørselen etter trelast er nok vesentleg meir prisavhengig enn etterspørselen etter straum. Og sjølv om barkebiller og klima har ei påverknad på skogen, er nok tilbodet langt mindre avhengig av været enn vasskrafta i Norge.

At prisen på energi i Norge heng saman med nedbøren og tilsiget til kraftverka, kor mykje vatn vi har att i kraftverksmagasina våre og kva vi forventar av framtidig tilsig og forbruk, kan dei fleste skjønne. Vinden utgjer enno så liten del av forsyninga at den spelar ei uvesentleg rolle her hjå oss, sjølv om den spelar ei vesentleg rolle for straumprisen i Europa.

Danskane bruker ca. ein firedel av det vi bruker i straum, og vindkrafta deira dekker om lag 50 prosent av denne straumforsyninga. Vinden blæs heller ikkje i Danmark på bestilling, og i periodar har dei stort energioverskot, gratis straum og sel den gjerne til oss gjennom dei omstridde kablane, men framleis betyr det ikkje mykje for våre straumprisar.

Når det derimot ikkje blæs i Danmark, er dei avhengige av andre energikjelder til å dekke sitt forbruk, i periodar svært dyre energikjelder, og straumprisane deira går rett til vêrs. Så lite dei bruker i straum, slår det ikkje beina under deira økonomi. Men i og med vi er i same energimarknad og deira prisar smittar over på oss med eit fire gongar så høgt forbruk, så får det vår økonomi, i alle fall privatøkonomi, til å vakle.

Kvifor har prisane i Europa så stor innflytelse på våre prisar, har verken Korpås, Doorman eller Gjersvold svar på. Forklaringa er kanskje ikkje så vanskeleg som dei vil ha det til. I det skandinaviske marknaden blir prisane sett på energibørsen Nord Pool. Alle energiprodusentane melder inn til Nord Pool kor mykje dei ønskjer å produsere til kva pris for kvart kraftverk dei har.

Er Selbusjøen full og meteorologane melder mildvêr og nedbør, så vil gjerne Statkraft produsere i alle kraftverka i Nidelva framfor å la vatnet renne forbi kraftstasjonane. I slike tilfelle melder dei inn kraftproduksjonen i Nidelva til lav pris, så lav at dei er sikra på å få produsere så mykje dei kan.

Andre stadar er magasinvannstanden vesentleg lågare enn normalt, og som med siste vanndråpen i ørkenen går viljen til å spare på vatnet og prisen på det kraftig opp. Berre den som byr nok, kan lokke produsentane til å produsere. Og det har danskane vore villige til i vinter. Så villige at sjølv om magasina har gått mot «all time low», og Sør-Norge har vore tørt som Sahara, har dei selt over 20 prosent av energiproduksjonen i Sør-Norge ut av landet.

Vanlegvis hadde vi ikkje merka dette så godt, vi eksporterte meir i 2020 og prisane var likevel lave. Men i år strupte Putin gasskranane, og den alternative energien i Europa blei rekorddyr. Dette veit dei norske produsentane, og kven trur du dei har lyst å selje siste dropane sine til slike dagar?

Det merkelege er at det er akkurat denne siste dropen som skal bestemme prisen på all den vasskrafta som blir levert desse timane. Prinsippet Nord Pool har for prissetting, tilseier at det er det høgaste tilbodet frå produsentane som blir teke inn i forsyninga for timane neste dag som bestemmer systemprisane.

Den produsenten som hadde nesten fullt magasin og var villig til å selje straumen sin til kostpris får dermed dugeleg overbetalt og skyhøgt overskot denne dagen og i alle dei dagane denne situasjonen varer ved. Dermed har dei norske kraftprodusentane og dei norske kommunane, staten og fylke som stort sett eig desse, gått med solide overskot i vinter.

Tilsvarande dårleg slo denne modellen ut for dei i 2020 då vi hadde rikeleg vatn. Det må vere ei pine for produsentane å leve med ei slik usikkerheit, i alle fall for dei minste som kanskje ikkje toler desse uføreseielege svingingane som været påfører dei. Men absolutt verst for dei forbrukarane i Sør-Norge som i vinter angra bittert på at dei sa opp fastpriskontrakta fordi den forsikringa har kosta dei dyrt tidlegare.

Kvifor må det vere slik at den siste og dyraste energien skal sette prisen. Ein smart innkjøpar ville vel først kjøpt til lav pris frå den som elles ville tapt verdien i flaumtap, deretter frå den som hadde litt betre margin og til slutt frå den som måtte ha vesentleg meir for å produsere. Forbrukarane ville fått gjennomsnittsprisen av alle innkjøpa pluss litt som takk for tenesta til innkjøparen.

Kva følgjer ville «pay-as-bid» som dette prinsippet heiter i motsetning til «uniform» prising få for produsentane og forbrukarane. Når siste og dyraste bod som i vinter er prega av dyr gasspris i Europa, ikkje lenger blir definerande for prisen, vil variasjonen i straumprisen sannsynlegvis bli langt mindre.

Ein annan tilsynelatande konsekvens ville vere at overskotet produsenten før fekk frå skilnaden mellom systempris og sine bod, det overskotet som i 2020 ikkje dekka deira faste kostnadar og avsetning til nye investeringar, ville bli borte. Dermed måtte dei legge også denne kostnaden inn i sine bod. Straumprisen over tid ville dermed ikkje nødvendigvis bli rimelegare, men mindre variabel og ikkje minst ville innteninga til produsentane bli meir forutsigbar.

Dei mest effektive produsentane ville klare seg med mindre påslag og dermed bli dei første som får selt sin produksjon, og effektive produsentar er vel noko vi ynskjer. Det same ville dei som sparte kroner på dårleg vedlikehald eller ikkje investerer i nye anlegg, men dette er ein dårleg langsiktig strategi. Mindre variabel og meir forutsigbar straumpris burde kanskje difor vere oppnåeleg, men er det ynskjeleg? Eg håpar Korpås og Gjersvold kunne svart meg på dette.

