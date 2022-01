Boligmarkedet før og nå

Vecchia: - Jeg er her og skal spille her

Saken oppdateres.

Sett i et lengre tidsperspektiv innebar alltid et boligkjøp et ønske om et sted å bo: Kanskje kjøpte en det for å få bedre plass, bedre standard eller en var nykommer på stedet. De fleste kjenner seg igjen i en slik beskrivelse, men etter frisleppet i 1980 dukket det opp en ny kategori kjøpere, investorer, hvor noen går under betegnelsen hushaier. Da er det ikke bare egne boligbehov som styrer markedet, men boligutviklere. Mange boliger er «utviklet» til blokkbebyggelse og andre til hybelhus. Investorene har som oftest bedre økonomi enn familiære huskjøpene som således blir fortrengt.

Det som vi ser flere og flere eksempler på, er at boliger som er kjøpt som et investeringsobjekt, blir stående tomme i lengre tid og forfaller. Det kan skyldes at omsøkt endring ikke er blitt godkjent eller at tiden ikke er moden.

Det som er kjedelig, er at mange av de såkalte «investeringsboliger» blir stående og forfalle og skjemme ut nærområde. Et typisk eksempel ser vi i Klæbuveien. En flott bolig er i ferd med å forfalle og er snart ikke renoverbar. Maling flakker av og vindu er knust. Er det en bevisst handling for at den langsiktige planen skal lykkes?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !