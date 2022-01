Brukerrådet ber om at Trondheim kommune følger loven

Gran Canarias nest største by går under turistradaren

Politikerne i Trondheim kommune har vedtatt et budsjett for BoA som medfører at mange som mottar tjenester, vil få disse redusert. Gjennom mange år har det kommet fram at kommunen ikke gir tjenester i tråd med lover og forskrifter. Likevel vedtar politikerne et budsjett som faktisk medfører reduksjon i tjenestene. Nå er den enkelte enhetsleder i ferd med å finne ut hvordan denne reduksjonen skal foregå slik at nivået på tjenestene blir i overensstemmelse med budsjettet.

Brukerrådet ser med stor bekymring på måten det nå skal foretas reduksjon i tjenestene på. Det opplyses om at det i dette arbeidet foretas risikoanalyser for å vurdere hvilken risiko nedskjæringen gir. Hvis reduksjon i tjenestene medfører at resultatet i risikoanalysen blir rød, så kan ikke reduksjonen skje i så stor grad eller man må sette inn avbøtende tiltak.

En utfordring med en slik risikoanalyse er at den bare får fram risikoer som vil inntreffe raskt. Den får ikke fram det som kommer sakte, men sikkert over lang tid av negative følger. Slike følger kan innebære økt psykisk sykdom, mental dysfunksjon på grunn av manglende stimuli, dårligere hverdagsfungering og fysiske helseplager. Det fordi det blir mindre aktivitet, tap av ferdigheter, mindre kontakt med andre mennesker, og dermed dårligere sosial fungering, negativ atferd i mange varianter. Å miste fungering slik som her angitt, vil føre til at det på sikt vil bli økt behov for tjenester, og dermed virker reduksjoner således mot sin hensikt.

Brukerrådet mener at kommunen ikke tar hensyn til de langsiktige virkningene av reduksjonen i tjenestene. Brukerrådet ser med stort alvor på at rettssikkerheten til tjenestemottakerne settes til side gjennom en slik tilnærming til reduksjon i tjenestene. Alle tjenestemottakere innenfor BoA har vedtak som beskriver tjenestene. Vedtakene er fattet av Trondheim kommune.

Tjenestene kan forandres hvis behovet forandres. Hvis en bruker ikke har riktig tjeneste, skal det foretas en ny vurdering og det skal foreligge et nytt vedtak med begrunnelse, før nye tjenester kan iverksettes. Hvis det er en reduksjon i tjenestene, så skal det begrunnes at brukeren ikke har behov for den type tjeneste. En reduksjon av tjenestene forutsetter et nytt vedtak, som det kan klages på.

I en situasjon der tjenestene skal forandres, så sier regelverket at tjenestemottakerens pårørende/verge skal involveres og høres. Dette er så langt ikke gjort. Brukerrådet etterlyser informasjon til verger og pårørende om situasjonen i BoA. En slik informasjon bør komme før forandringene, ikke i etterkant.

Brukerrådet har forståelse for at enhetsleder og andre ansatte må forholde seg til budsjettet som vedtas. Trondheim kommune setter disse i en svært vanskelig situasjon fordi de må gi mindre tjenester enn det som de ser er behovet. Brukerrådet er bekymret for om ansatte har fått nok informasjon og veiledning til å møte pårørende/verger i en vanskelig situasjon, og om de har nok kunnskaper til å hjelpe tjenestemottaker og/eller pårørende med å fremsette klager på tjenesten slik de har plikt til.

Ansatte må også settes i stand til å dokumentere det avviket som skjer når tjenestene er lavere enn behovet. Å legge til rette for og oppmuntre til at det skrives avvik, er svært viktig i en prosess der tjenestene skal reduseres. Brukerrådet er redd for at dette arbeidet ikke prioriteres, og at det dermed ikke vil komme fram i journalene at tjenestene er lavere enn behovet.

Trondheim kommune har vedtatt et budsjett som innebærer at vedtak settes til side. I stedet blir det med et pennestrøk bestemt at det ikke er nødvendig at mennesker med utviklingshemming skal få så mye bistand som vedtakene sier at de skal ha. Brukerrådet ber om at Trondheim kommune følger loven, gir tjenester etter behov og gir mennesker med utviklingshemming mulighetene til å leve et normalt liv.

