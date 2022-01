Politikere og byens eldre

Saken oppdateres.

Gang etter gang opplever vi at de eldre overkjøres. Denne gang er det det planlagte tilbygget til den gamle politistasjonen i Kongens gate. I nabobygget holder stiftelsen Vår Frue Menighets Aldersboliger til. På grunn av denne planlagte utbyggingen vil de som bor der, bli fratatt lys og solforhold. De vil kunne oppleve uønskede helseeffekter.

Mange av de som bor der har funksjonsnedsettelser som hindrer dem i å oppsøke plasser med gode folkehelsekvaliteter. Kommuneoverlegen kaller hele saken en skandale, ikke minst fordi en her rammer de svakeste av de svake. Politikerne toer sine hender og hevder at ut ifra en totalvurdering vil de støtte denne utbyggingen. De viser da også til at dette vil gi et stort antall arbeidsplasser og økt aktivitet i dette området.

Da jeg leste dette i avisen, ble jeg både skuffet og sjokkert. Politikerne ser på denne utbyggingssaken som en vanlig utbyggingssak. Noe det slett ikke er. Denne saken berører en gruppe mennesker vi burde vise respekt, og være med å bidra til at de får en best mulig livsstandard på sine eldre dager. Noe de slett ikke vil få nå.

Hvis det er denne parkeringsplassen som bekymrer våre politikere, så la oss heller bygge en park til glede for de eldre som bor i dette området. Da viser vi både respekt og takknemlighet for en gruppe mennesker som hver på sin måte har bidratt til det velferdssamfunn vi i dag har.

