Er de voksnes fritid viktigere enn barn og unges?

Jeg har et personlig ansvar for at dette ikke sprer seg. Og det har du også

I de siste ukenes debatter om gjenåpning og pandemikonsekvenser har noe manglet. Debattene har vært preget av at vi ikke egentlig har tatt inn over oss konsekvensene smitteverntiltakene har for barn og unge. Når vi snakker om barn og unge, har samfunnet forholdt seg til tiltaksnivåene i skolene, som om dette er det viktigste. Men smittevernbegrensningene påvirker alle deler av livene til barn og unge – og spesielt mulighetene for fritidsaktiviteter.

Å kun diskutere skole når vi snakker om hvordan korona påvirker barn og unge, blir som at vi voksne kun diskuterer hjemmekontor. Det gjør vi ikke - faktisk har ikke hjemmekontor preget debatten noe særlig. Det som engasjerer mest, er det som griper inn i fritiden vår. Som muligheten til å besøke hverandre, gå ut på byen sammen og benytte oss av kulturtilbudene.

Dette er ikke et forsvar eller angrep på den debatten, men mye av kritikken mot for eksempel skjenking handlet om at vi ikke lenger fikk lov til å være sosiale på samme måte som tidligere. Å gå ut og spise en bedre middag, drikke vin med venner eller ta seg en øl, er for mange veldig viktig. Vi kan rett og slett kalle det en slags fritidsaktivitet.

Selv om jeg fremdeles er aktiv i organisasjoner, er egentlig fritidsaktivitetene mine nå utenfor organisasjonslivet. Jeg møter venner, inviterer på middag, sitter på kafé, tar meg et glass vin, går en tur og snakker om livet med venninner. Det har jeg i stor grad fremdeles kunne gjøre under korona - med unntak av noen måneder i 2021.

Men sånn er ikke livet som åtte- eller tolvåring. De yngste engasjerer seg i organisasjoner, spiller fotball, er med i speideren, går på fredagsklubb eller drar på leir. Dette er organiserte aktiviteter. Men de som organiserer disse aktivitetene, har de siste to årene måtte forholde seg til smittevernsbegrensinger og et såpass komplisert regelverk at mye fortsatt avlyses eller blir heldigitalt.

Det sier seg selv at en digital korøvelse ikke er det samme som å møtes fysisk, og at det er vanskeligere å engasjere seg i en organisasjon når det kun er digitale møteplasser og en ikke blir kjent med noen. Når jeg tenker tilbake på mine ungdomsår, vet jeg sannelig ikke hvem jeg hadde vært hvis alt jeg hadde hatt av innhold var å få gå på skole. For det er alle de andre tingene som har gjort meg til den jeg er i dag.

Vi diskuterer de voksnes fritidsinteresser i alle medieflater og skriver representantforslag i Stortinget. Men barn og unge blir visst «skjermet» fordi de får lov til å gå på skolen som vanlig. Som om vi voksne hadde slått oss til ro med å ikke kunne gjøre noe annet enn å gå på jobb hver dag!

Smittevern er vanskelig. Jeg forstår godt at regjeringen har stått i vanskelige vurderinger. På tirsdag slippes kanskje alt opp igjen. Men dersom det kommer en ny mutant av viruset og vi igjen står overfor en nedstenging av samfunnet, må vi huske på dette: Barn og unge blir ikke skjerma fra koronarestriksjoner – de blir utsatt for dem. Ikke for smitte, eller for alvorlig sykdom, men for å få barne- og ungdomsåra ødelagt.

