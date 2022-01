Forbrukerrådet har fått mange ut i økonomisk uføre

Saken oppdateres.

Forbrukerrådets oppgave er å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter til beste for forbrukeren. I flere år har Forbrukerrådet sterkt anbefalt norske forbrukere å velge strømavtaler med spotpris. Ikke nok med det, de har direkte frarådet nordmenn å velge fastpris da dette er noe dyrere over tid. Her er sitat fra Forbrukerrådets hjemmeside: «Med høye og svingende strømpriser er det mange som lurer på hvilken strømavtale som er best. Forbrukerrådet advarer mot å binde seg for dyrt og for lenge.»

Det stemmer nok at det er noe dyrere med fastpris over tid, men det direkte uansvarlig å anbefale spotpris og advare mot fastpriser til alle. Forbrukerrådet bør være særdeles forsiktig med å anbefale spotpris til alle. Særlig fordi ikke alle har god nok økonomi til å tåle de store svingningene i prisnivået. Dette har vært spesielt synlig i år.

Handel og Kontor organiserer mange som har vært permitterte i store deler av pandemien de siste to årene. Slik permittering vil tære mye på økonomien til mange når de må leve på betydelig lavere inntekt over lang tid. Nå sitter det mange lavinntektsfamilier, permitterte, pensjonister og mange andre som ikke greier å betale strømregningen. Dette på tross av at Regjeringen har kommet med «strømpakker» for å dempe toppene noe.

Forbrukerrådet skriver videre på hjemmesiden: «Hvis du inngår en fastprisavtale for å slå markedet, så er det greit å ha med seg at fastpris ikke er noen form for veldedighet. Selskapene setter prisene med utgangspunkt i at de ønsker å tjene minst like godt som om du valgte en spotavtale.»

Fastpriskontrakter er ingen konkurranse om hvem som vinner, slik Forbrukerrådet antyder. Fastpris kan ses på som en slags forsikring mot høye priser. Ja, du må betale litt høyere pris i deler av året, men det er gjerne de delene av året forbruket er minst. Det vil si at den totale regningen ikke blir særlig høyere på sommerhalvåret.

Ingen vil vel fraråde noen å forsikre huset, bilen eller andre gjenstander fordi det koster noen kroner, og det er ikke sikkert at du vil «tjene» på det? Da er det litt forstemmende at Forbrukerrådet fraråder alle forbrukerne å «forsikre» strømregningen sin mot de høye toppene. Jeg er sikker på at svært mange ville hatt bruk for en slik fastavtale nå i år.

Norge er et av de landene i Europa med lavest andel fastprisavtaler. Jeg mener dette skyldes at Forbrukerrådet er så konsekvent på å fraråde fastpris i flere år. Tiden er ikke riktig for å binde strømprisen nå, siden slike avtaler er ekstremt dyre akkurat nå. De som bandt prisen sist sommer eller tidlig høst i fjor, har nå en pris på rundt 50 øre eller mindre, og det er veldig mange som helt sikkert burde hatt en slik avtale selv om Forbrukerrådet advarer mot det.

Forbrukerrådet må ta hensyn til at ikke alle forbrukere er like, og at spotpris slett ikke er det beste for alle. Det som er helt sikkert, er at purringer og inkassovarsler ikke er billigere og bedre enn en forutsigbar strømregning. Det er alvorlig at mange har latt seg lede inn i avtaler de ikke har forutsetning for å kunne håndtere, og som er basert på ensidige og uansvarlige anbefalinger fra Forbrukerrådet.

