Langtidskonsekvensene av korona kan bli verre enn selve pandemien

KORTINNLEGG: Takk for at du lærer femåringen min at det finnes idioter i trafikken

Jeg har et personlig ansvar for at dette ikke sprer seg. Og det har du også

Saken oppdateres.

I snart to år har vi levd med smitteverntiltak. Disse har loset oss godt gjennom pandemien, men de har også en kostnad for den oppvoksende generasjonen. 12. mars 2020 er en dato som går inn i historiebøkene. I dag er jeg glad for at vi den dagen ikke hadde noen anelse om hvor lenge pandemien skulle vare. Vi var nok mange videregåendeelever som reiste hjem fra skolen tidligere enn vanlig, og vi var fornøyde med at vi fikk arbeide noen dager hjemmefra. Lite visste vi om hvor mye dette ville påvirke ungdomstida vår, og til de som kom i årene etter oss.

LES OGSÅ: Skal vi være bekymret resten av livet?

Ungdomsårene er årene vi skal «leve livet», bestemme oss for hva vi skal bli og hvor vi hører hjemme. Det er ikke så lett når store deler av tiden tilbringes bak en skjerm. Det har jeg hørt, sett og opplevd mange eksempler på de siste to årene. Ungdommer som mister tilgangen til den ene fritidsaktiviteten de føler mestring i. Studenter som flytter til en ny by, uten å møte sine medstudenter før mange måneder etterpå. Eller så enkelt som at swingdansing på plattfest og flørting på festival ikke lenger ble det store høydepunktet gjennom sommeren.

Samtidig har pandemien forsterket de problemstillingene vi hadde i skolen og ungdomstiden fra før. Jeg har sett hvordan uker og måneder med hjemmeskole har gjort de mer tilbaketrukne elevene enda mer tilbaketrukne. Hvordan ei russetid med antallsbegrensninger gjør at de ungdommene som ikke føler seg inkludert fra før, er med på enda færre ting.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Konsekvensene av tiltakene er verre enn sykdommen

Sykehuset i Telemark melder om 30 prosent flere henvendelser knyttet til psykisk helse blant barn- og unge nå enn før pandemien, og undersøkelser fra FHI viser at én av tre studenter er ensomme. Heldigvis ser regjeringen oss ungdommer. Det betyr noe når bevilgningene til lavterskel psykisk helse i kommunene økes, at det bevilges mer penger til Nav. Dermed kan de starte arbeidet med å følge opp unge ledige tettere, og at frivillige lag og organisasjoner får full momskompensasjon så de kan bruke mer penger på aktivitet.

Denne uken har Senterpartiet sittet hundre dager i regjering. Jeg er glad vi gjennom disse dagene har tatt tak i jobben med å bygge opp det psykiske helsetilbudet, gi alle ungdommer muligheter i arbeidslivet og å sette fart på aktiviteten i frivillige organisasjoner og kultur. Det er bare slik vi kan unngå alvorlige langtidskonsekvenser av pandemien for min generasjon. Jeg skal gjøre mitt ytterste for at regjeringen fortsetter å levere for ungdommen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe