Når blir det samme pris på tog?

Saken oppdateres.

Det vises til onsdagens leder i Adresseavisens om at det blir for lenge å vente på billigere reise med tog i Trondheimsregionen. Det forundrer meg ikke. Må ta med at dette gjelder ikke bare fra Melhus, men også fra Hovin som riktignok ligger i Melhus kommune, med dette tettstedet ligger vel 25 km sør for Melhus sentrum.

Som pensjonist bruker jeg nå kollektivtransport fra mitt hjemsted Lundamo på turer til enten Melhus sentrum eller inn til Trondheim og betaler da 20 kroner til begge steder med buss. Med toget må jeg betale 32 kroner til Melhus og 56 kroner til Trondheim. For bekvemmelighet bruker jeg toget de få gangene jeg reiser til et av de to stedene, og jeg har da et par ganger spurt konduktørene når det blir samme pris. Jeg får til svar at det vil nok komme ut mot våren etter det de har opplysninger om. Jeg tenker da for meg selv, hvilken vår?

Når det gjelder tog og tilbudene der, må det ikke glemmes at lovnadene om bedre pristilbud har blitt gitt oss togreisende i mange år nå. Da jeg pensjonerte meg for seks år siden, reiste jeg også med tog inn til mitt arbeidssted i Trondheim. Da var vi mange som kjørte fra Lundamo, ca. 6 km, og Hovin ca. 12 km ned til Ler. Vi betalte vel 600 kroner for et månedskort som også kunne brukes med buss til Trondheim, og med den gangen TT-bussene i Trondheim. For et månedskort fra Lundamo var prisen vel 1400 kroner. Forskjellen var da at det månedskortet kun var gyldig med tog. Var det noe rart at vi kjørte ned til Ler for kollektivtransport inn til Trondheim?

Det ble den gangen også spurt om det ikke ville bli samme pristilbud på tog og buss, og i tillegg at det kanskje kunne være fra knutepunktene fra Støren og Stjørdal. Svaret var den gangen som nå, det ble jobbet med det, men har det skjedd noe? Nei. Så dette med priser på kollektivtilbud er på langt nær noe nytt spørsmål. Lovnadene om at det skal skje noe, har vi togreisende fått i mange år uten at det har skjedd noe.

