Også Royal Garden er et kulturminne

Om to år fyller Royal Garden hotell førti år. Hotellet er blitt en viktig del av Trondheims bybilde. Ordet «kulturminne» bringer tankene til Domkirken og Stiftsgården. Nyere bygg, som Royal Garden, kan absolutt også være kulturminner. Hotellet ble oppført i 1984 på tomta etter en bryggebrann i 1967. Arkitekter var Lars Fasting, Sverre Clausen, Per Knudsen og Per Kalmar Lund. De har fått priser for hotellet, som var unikt både i sin bruk av glassfasader og tilpasning til den originale bryggerekken.

Nå ønsker hotellet utvidelse med et kontorbygg mellom dagens hotell og Bakke Bro. Dette «tomrommet», som i dag er parkeringsplass, blir ikke fylt helt igjen. Det blir plass til et fellesareal, med bro mellom Bakke Bro og det nye bygget. Planene ble godkjent i bygningsrådet tirsdag, og skal til behandling i areal- og samferdselskomiteen før endelig vedtak i bystyret.

Bygging i Midtbyen blir ofte en diskusjon om høyder. Også denne gangen. Etter råd fra kommunedirektøren og byantikvaren vedtok bygningsrådet at bygget skal være på fem etasjer. Dette er én etasje lavere enn utbygger ønsker. Litt mindre areal betyr selvsagt litt mindre lønnsomhet. I bygningsrådet tirsdag fikk utbygger medhold. Det var bare undertegnede som var tydelig på at fem etasjer er det riktige. Også SV og MDG støttet kommunedirektørens innstilling på fem etasjer, men spesielt MDG var sterkt i tvil.

Jeg vrir litt på George Orwells berømte utsagn: «Alle områder i byen er viktige, men noen er viktigere enn andre». Bryggerekken er et slikt område. Nye bygg skal ikke være bra i seg selv, eller harmonere bare med nabobygg. De skal passe inn i hele bryggerekken, både med høyde og uttrykk.

Et nytt bygg mellom Royal Garden og Bakke Bro skal passe sammen med Royal Garden, men også med Bakke Bro og med byggene på den andre siden. Derfor håper jeg bystyret nøyer seg med fem etasjer her. Trondheim har store arealer hvor det både kan være seks og seksten etasjer. I byens indrefilet bør vi derfor være varsom. Utbygger lever godt med fem etasjer, det bør bystyret gjøre også.

