Taxinæringen er ute av kontroll

Jeg har et personlig ansvar for at dette ikke sprer seg. Og det har du også

Media får skylda for å svartmale. Og jeg skjønner at folk får et negativt inntrykk

KORTINNLEGG: Takk for at du lærer femåringen min at det finnes idioter i trafikken

Jeg har et personlig ansvar for at dette ikke sprer seg. Og det har du også

Saken oppdateres.

Jeg er ikke i tvil lengre, vi har i Trondheim en taxinæring som er helt uten kontroll og styring, og hvor tilsynelatende hvem som helst kan kjøre taxi – ofte uten kunnskap om både adresser og språk.

LES OGSÅ: Klagene har rent inn hele høsten

Vi kan ikke være tjent med å ha det slik at vi som er brukere av taxitilbudet skal være nødt til å føle oss utrygge når vi bruker en taxi. Jeg har flere ganger opplevd at sjåførene ikke har tilstrekkelig kunnskap om verken språk eller adresser. Mange kan sågar ikke betjene de ulike GPS-løsningene som finnes i bilene. Vi som bruker taxi betaler dyrt for å komme oss fra og til, og det minste vi må kunne forlange er at de som kjører har nødvendig kunnskap for å kunne løse sitt oppdrag på en god måte.

Jeg regner meg selv for å være rimelig oppegående og snakker både norsk og engelsk, men jeg tenker med gru på eldre som blir utsatt for å komme i en taxi hvor sjåføren ikke i tilstrekkelig grad behersker språket, eller hvor kunnskapen om adresser i byen er mer eller mindre fraværende. Det må føles fortvilende og skaper utrygghet.

LES OGSÅ: Går hardt ut mot nytt taxilovverk

Hvordan i alle dager har vi havnet i denne situasjonen? Hvorfor er det ingen som tar tak i dette fra myndighetenes side? Hvorfor klarer ikke taxinæringen å få orden på dette? Jeg tror mine spørsmål kanskje er representative for svært mange i Trondheim, og jeg håper virkelig at de ulike taxiselskapene straks skjerper inn sine krav til både språk og geografikunnskap blant sine sjåfører. Det er det minste vi som forbrukere må kunne forvente.

Avslutningsvis så vil jeg si at det kan være farlig å «skjære alle over en kam». Jeg vil særlig trekke frem Trønder Taxi som et eksempel til etterfølgelse, de har skjønt betydningen av å ha sjåfører som har kunnskap om både språk og geografi, de andre taxiselskapene må rett og slett skjerpe seg.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !