Friskoler spiller en viktig rolle         

Meteren fjernes for studenter: - Veldig bra at vi endelig kan møtes

Saken oppdateres.

De ideelle skolene bidrar til å sikre foreldrenes rett til å velge alternativ opplæring for barna sine. De bidrar til mangfold og er et viktig supplement til den offentlige skolen. Regjeringen har før jul sendt ut et forslag til endring av friskoleloven. Forslaget går ut på å ta bort to av grunnlagene for å få etablert friskoler og å endre lovens navn.

LES OGSÅ: Vi skal utvikle skole – ikke privatisere den

KrF på fylkestinget stemte imot begge forslagene. Friskolene bør styrkes og sikres forutsigbare rammevilkår. At loven endrer navn, skulle vel knapt skape stort engasjement. Men vi kan faktisk miste en nyanse med det. Loven ble sist endret i 2015. Da ble den endret fra privatskoleloven til friskoleloven. 26 av 35 høringsinstanser støttet en slik endring.

LES OGSÅ: Unik skole får kraftig kutt i støtten

Hva er poenget? Vi har offentlige skoler, private kommersielle skoler og ideelle skoler/friskoler. De bærer helt sikkert privat-navnet med stolthet. For KrF er det de ideelle skolene vi ønsker å løfte fram. Hvorfor bry seg om navnet? Jo, vi bør synliggjøre at det finnes en tredje sektor i samfunnet, nemlig ideell sektor. Den spiller en viktig rolle og fortjener å være synlig og anerkjent. Det norske velferdssamfunnet ble bygget av ideelle aktører som så sosiale behov, og som fremmet løsninger for å møte dem.

LES OGSÅ: Friskolene i rødgrønn favn

Ideell sektor har en egenverdi, bidrar til mangfold og er viktige sosiale entreprenører. KrF vil arbeide for at større deler av tjenestetilbudet innen omsorg og helse skal drives av ideelle aktører. Vi vil sikre at myndighetene tar i bruk hele handlingsrommet for å gi ideelle aktører positiv særbehandling ved offentlige anskaffelser og en større kontinuitet ved for eksempel lengre kontrakter.

Foreninger, stiftelser og menigheter er som verdibaserte virksomheter et viktig korrektiv til offentlige og kommersielle aktører. Deres ideelle grunnlag og engasjement gir viktige bidrag til velferdssamfunnet. Det må gjerne være synlig.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !