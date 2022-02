Svar til Bruland sine spørsmål om kraftmarkedet

- Jeg forstår at denne saken er en belastning for reindriftssamene på Fosen

Wolden før gjenåpningshelga: - Litt redde for oppslag om at det er kaos og lite kontroll

Saken oppdateres.

Professor i vassbygging, Oddbjørn Bruland, stiller oss en rekke spørsmål om kraftmarkedet i Adressa/Midtnorsk debatt den 29 januar. Dette kom etter at vi hadde svart på spørsmål fra Adressa-journalist Kato Nykvist om samme tema noen dager før. Vi påpekte i vår kronikk at kraftmarkedet er komplisert, noe som også konserndirektøren i Trønderenergi og kommunikasjonssjefen i Statnett poengterte i sine svar til Nykvist i samme avis.

LEDER: Løftebrudd løser ikke strømkrisen

Det er en rekke punkter i Brulands artikkel som kunne vært kommentert, men vi velger her å svare på hans hovedspørsmål: Hvorfor kan vi ikke innføre et marked basert på at aktørene får betalt for prisen man byr inn (såkalt «pay-as-bid»), i stedet for dagens prising hvor alle får det siste klarerte bud (såkalt «pay-as-cleared»).

Av hensyn til plass og medium nøyer vi oss her med å stadfeste hovedpoengene. Tanken med «pay-as-bid» er at hvis produksjonskostnadene er lave for mange og høye for noen, så blir det feil at alle sammen skal få den høye prisen, og at prisen for forbrukerne blir mye lavere hvis alle får betalt sin faktiske produksjonskostnad. Men dette forutsetter at alle fortsetter å tilby faktisk produksjonskostnad også med «pay-as-bid». Men det gjør de selvfølgelig ikke. Hvis kraftprodusentene skulle blitt tvunget til å gjøre dette, så har vi ikke lenger et marked, men i praksis et planøkonomisystem som vi hadde før 1990.

LES OGSÅ: Kan noen forklare meg strømprisen?

For en produsent av elvekraft, vindkraft eller solkraft er den faktiske produksjonskostnaden omtrent null siden brenselet er gratis og ikke kan lagres. Hvis de tilbyr strøm til kroner null i markedet, så får de null i inntekter, og har dermed ingen mulighet til å betale ned investeringen i kraftverket. Så produsenten må gjette hva prisen blir for å få betalt for strømmen.

DEBATT: Vi krever politisk kontroll over kraftbransjen

La oss nå si at de fleste gjetter riktig, da blir prisen omtrent som med dagens «pay-as-cleared». Men hvis produsenten gjettet litt for høyt, så blir ikke strømmen solgt, og dermed heller ikke produsert på tross av at det er den billigste tilgjengelige kraften i systemet. Dette eksempelet viser hvor feil det kan bli i et slikt marked som Bruland foreslår.

Konsekvensen blir mer usikre priser, mindre effektiv kraftproduksjon og større usikkerhet for investeringer i ny fornybar kraft. Det siste punktet er spesielt kritisk ettersom tilgang på ny kraftproduksjon er sårt tiltrengt for å nå elektrifiserings- og klimamålene og for å unngå at Norge går i kraftunderskudd om få år.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !