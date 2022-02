Ta samfunnsansvar – bruk refleks

Meteren fjernes for studenter: - Veldig bra at vi endelig kan møtes

I en artikkel i Adresseavisen 31. januar blir det beskrevet at «Trøndere er dårligst i landet: – Det er rett og slett forferdelig dårlig». Overskriften henspiller på at trøndere er dårligst i landet til å bruke refleks i trafikken, og UP-sjefen ønsker å få arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner til å jobbe for økt refleksbruk. I artikkelen svarer prorektor ved NTNU, Marit Reitan, at «dette faller nok utenfor NTNUs ansvarsområde» og «NTNU vil ikke prioritere arbeid for økt refleksbruk». Jeg håper hun er feilsitert og at hun ikke mener det hun sier.

I rapporten «Skadebildet i Norge» som ble publisert av Folkehelseinstituttet (FHI) i 2019, ble det beskrevet at hvert år blir om lag 620 000 i Norge (12 prosent av befolkningen) så alvorlig skadet at de må behandles av helsetjenesten. Om lag 2 500 personer dør hvert år av skader og ulykker i Norge. I tillegg er det ved tilsvarende rapport fra FHI i 2014 vist at om lag 36 000 får permanent funksjonsnedsettelse og 1 200 får årlig uførepensjon på grunn av skader.

Man vet ikke hvor mye dette koster samfunnet, men i 2002 viste en rapport fra Transportøkonomisk Institutt at ulykker i hjemmet og på fritiden koster det norske samfunnet om lag 167 milliarder kroner. Det er sannsynligvis et mye høyere beløp i dag. I tillegg kommer alle de som skader seg og som ikke behandles av helsevesenet. Skader og ulykker kan forebygges, og strukturelle tiltak som lavere fartsgrenser og påbud om bilbelte har vært svært effektive tiltak. I 2021 ble 87 mennesker drept i trafikken, noe som er det laveste siden registreringen begynte i 1946. Mange skader seg for livet, og som kjent skal man leve livet – ikke bare overleve.

Som privatperson har jeg ved flere anledninger nesten kjørt på personer i mørket fordi de er tilnærmet «usynlige», og selvsagt har jeg opplevd dette som svært ubehagelig. Jeg er sikkert ikke den eneste. Som luftambulanselege har jeg altfor mange ganger behandlet pasienter som har blitt påkjørt ved slike hendelser og hvor jeg bare synes dette er svært beklagelig. Mange av disse tilfellene kunne enkelt vært unngått ved bruk av en enkel refleks. Det handler om å være smart og gjøre noen enkle valg. Mange av de som skader seg, er unge og har livet foran seg.

Marit Reitan sier at dette faller utenfor NTNU sitt mandat, det kan så være. Likevel så skader det ikke å være fremoverlent og engasjert. En stor samfunnsinstitusjon som NTNU og andre aktører vil kun tjene positivt på å være samfunnsengasjert og gi gode studentene gode holdninger for resten av livet. Dette vil det enkelte individ og samfunnet tjene stort på. Man trenger ikke bruke tid og penger på en stor strategi omkring dette. Det holder med noen plakater med påskriften «Ta samfunnsansvar – bruk refleks», og enkle reflekser med NTNU logoen på der studenter ferdes. Det koster lite, men betyr så mye. Dette er enkelt og greit en hverdagslig måte å praktisere mottoet til NTNU på – «Kunnskap for en bedre verden».

