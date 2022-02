Takk til vaksinesenteret på Sluppen fra en med sprøyteskrekk

Meteren fjernes for studenter: - Veldig bra at vi endelig kan møtes

Saken oppdateres.

Da er tredje vaksinedose tatt, med skrekk. Ikke for selve vaksinen, men for stikket. Under pandemien, som fortsatt er over oss, er det mange hverdagshelter. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg må uansett med min sprøyteskrekk trekke frem en gruppe som er en fenomenal gjeng.

Det er dere som har jobbet på vaksine senteret på Sluppen, alle sammen. Det har faktisk vært en fornøyelse å få tatt vaksinen med dere. Med hensyn, omsorg og gode ord har de tre stikkene godt i en fei! Bak deres masker og munnbind har jeg kjent meg trygg.

Så all ære til dere. Dere har gjort og gjør en super jobb får alle trondheimere! Så håper jeg likevel at dette er siste stikk jeg må ta sprøyte for å få leve normalt igjen.

