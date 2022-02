Dette skal gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere

Overbevist om at AtB-toppsjef ble ofret etter politisk press: - Uunngåelig at noen måtte gå

Et utvidet introduksjonsprogram til flyktninger skal bidra til å gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere. Introduksjonsprogrammet er et heltidsprogram for nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente. Programmet skal kvalifisere flyktninger til utdanning eller deltakelse i arbeidslivet.

Programmet tilbyr blant annet norskopplæring, grunnleggende opplæring i samfunnskunnskap og arbeidspraksis. Dette har stor betydning for kommunens integreringsarbeid fordi introduksjonsprogrammet og norskopplæring bidrar til å gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere for deltakerne. Derfor har jeg forslått for bystyret å utvide tiden i introduksjonsprogrammet med inntil ett frivillig år. det er rettet mot deltakere som har behov for utvidelse for å komme i jobb eller utdanning etter endt program.

I januar foreslo arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik å utvide tiden i introduksjonsprogrammet i løpet av første kvartal 2022 med inntil fire måneder for deltakere i introduksjonsprogrammet. En slik utvidelse av programmet er lite ambisiøst og er altfor kort opplæringstid for flyktninger. Jeg mener regjeringen må endre introduksjonsloven og utvide tiden i introduksjonsprogrammet med ett helt år og ikke kun med fire måneder i første kvartal av 2022.

Integrering tar tid. Noen flyktninger har behov for mer tid til norskopplæring og arbeidstrening. Å utvide tiden i programmet med inntil ett frivillig år, vil være et integreringstiltak for deltakere som har behov for utvidelse for å komme i jobb eller utdanning etter endt program.

Kommunens innsats spiller en rolle i integreringsarbeidet. Derfor må kommunen gjøre en ekstra innsats for deltakerne som har behov for ekstra opplæring, og de må få det gjennom et ekstra år i introduksjonsprogrammet. Jeg mener at innføring av et ekstra frivillig år må vurderes som et tiltak i kommunens arbeid med å styrke den enkelte deltagers muligheter til god integrering gjennom utdanning og arbeid.

