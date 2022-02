Fordommer mot friskoler

I to måneder har Emilie (21) måttet se på at de andre trener. På den tiden har åtte lagkamerater sluttet

Skolepolitikk er viktig og interessant. Det vil likevel være en overdrivelse å si at det var spennende og nyskapende å lese innlegget til Ina Pedersen fra Ap og Kari Anita Furunes fra Sp datert 30. januar. Der bringes intet nytt til torgs. Innlegget er utelukkende basert på utgåtte argumenter fra de siste tiårene. Nye innslag er selve begrepene Frostaerklæringen og Hurdalsplattformen (selv om innholdet ikke er det). Dette er ideologiske plattformer uten noen overraskelser, og følger et tradisjonelt spor på venstre side i politikken. At to politikere hyller sin egen politikk, er vel heller ikke overraskende for noen.

Fordommene mot friskoler – privatskoler – lever i beste velgående hos Pedersen og Furunes. I et møte i fylkesutvalget i desember 2021 kom det også fram gjennom samarbeidspartner SV. SV-representant Rakel T. Skårslette Trondal, uttalte at friskoler «stjeler» elever fra offentlige skoler. Når argumentasjonen legges på det nivået, er det rett og slett vanskelig å ta det seriøst.

Det representerer et syn på enkeltmenneskets frihet som er utålelig. Vi snakker om ungdommer og ikke brikker i et system. Unge mennesker med drømmer om å få en skolehverdag de opplever som motiverende, med mestringsopplevelser og mulighet til å lære på sin måte. De fleste får dette også gjennom det gode fellesskolen er. Det er likevel alltid noen elever som trenger det lille unntaket. Det lille unntaket som fellesskolen ikke fanger opp. Dette kan det være mange årsaker til. Det kan være sosiale årsaker, sosioemosjonelle forhold, utfordringer knyttet til nærskole, interesser, osv.

Nidaros Idrettsungdomsskole søkte i januar 2019 om opprettelse av et toppidrettsgymnas. Det vil si en forlengelse av allerede eksisterende tilbud. Det er 36 måneder siden. Det er ennå ikke fattet avgjørelse i saken. Det er likevel slik at et flertall i fylkesutvalget bestående av Ap, SV, Sp og KrF stemte nei til opprettelse av et slikt toppidrettsgymnas i desember 2021. Et av argumentene, var altså at Nidaros Idrettsgymnas ville «stjele» elever fra den offentlige skolen.

Det er i den praktiske skolehverdagen elevene lever sine skoleliv. Ikke i en ideologisk tåkeheim av honnørord om egen fortreffelighet og ufeilbarhet. Nidaros Idrettsgymnas vil tilby idretter som det ikke finnes tilbud om i Trøndelag og Norge. Støtten for et toppidrettsgymnas i Trondheim er stort fra forbund nasjonalt og fra idrettsmiljøet i Trondheim. Dette ser et flertall i fylkesutvalget bevisst bort fra. Konsekvensen av Ap, Sp, SV og KrF sin politikk er at de fratar ungdommer valgmuligheter, og muligheter for motivasjon og mestring.

Alle store byer i Norge samt en rekke mindre byer har et toppidrettsgymnas. Idrettsbyen Trondheim har det ikke. Det til tross for at lovverket og ordningen knyttet til opprettelse av toppidrettsgymnas i Norge, er fattet av Stortinget der partiene Ap, SV, Sp og KrF utgjorde flertallet for dette. Men i Trøndelag er fylkeslagene «mer katolsk enn paven»!

I et liberalt demokrati skal det være rom for andre. Selv om friskolene tilsynelatende ikke er et gode for representanter fra Ap, SV, KrF og Sp, vet vi at mange elever opplever det på en annen måte. Det å sette seg inn i situasjonen til unge mennesker som ønsker et annet valg enn det venstresiden ønsker, er også en viktig del av det å være politiker. Fordommer fører aldri noe godt med seg.

