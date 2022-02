Menneskeheten trenger idretten

Vil bruke flere hundre millioner mer på skolebygg i Trondheim - sjekk lista over hvilke skoler her

Saken oppdateres.

«Det er mulig å glede seg over idrettsmesterskap samtidig som vi motarbeider menneskerettighetsbrudd», skriver Amnesty-aktivist Martine Høstland i Midtnorsk debatt som et svar til min kritikk av bruken av begrepet sportsvasking.

Jeg er helt enig. Men dette handler om enda mer enn å glede seg over mesterskapene. Det handler om å anerkjenne at internasjonale mesterskap er viktige møteplasser i en verden fylt av politiske konflikter og kulturelle skillelinjer. Og dette siste har blitt borte i debatten.

Idrettens rolle som møteplass har så stor betydning for verden at det er vanskelig å tenke seg hvor vi ville vært uten denne fellesarenaen. At vertskapsrollen beveger seg rundt i ulike land og verdensdeler er selvsagt helt naturlig. Kina og Egypt er like stolte, og har like lyst til å vise fram sine kulturer, som vi har når Norge arrangerer mesterskap.

Det problematiske med begrepet «sportsvasking» er at vi tillegger andre bestemte motiver. Er det riktig å forutsette at hver gang et ikke-demokratisk land er vertskap, er det et hovedmotiv å kamuflere eller «hvitvaske» menneskerettighetsbrudd? Et slikt premiss er problematisk både fordi det galt, og fordi det gir et galt bilde av mesterskapene og internasjonal idrett.

Amnesty gjør en viktig jobb for menneskerettigheter over hele verden. Men det betyr ikke at organisasjonen bør være enerådende i å definere disse mesterskapene i offentligheten. Da settes internasjonal idrett i et lys det ikke fortjener. Jeg håper idrettsbevegelsen tar et skritt frem og i større grad vil være med å legge premissene for debatten framover.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !