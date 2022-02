Norge er påfallende store i kjeften når vi risikerer lite

Saken oppdateres.

Vinter-OL i Beijing er et arrangement jeg ikke kommer til å følge noe særlig. En sjelden gang er jeg enig med Venstre. I dag er jeg det, og da tenker jeg på Guri Melbys uttalelse om representasjon fra norsk offisielt hold under lekene i Beijing.

Typisk norsk var det at vi prøvde å vekke verdens samvittighet i forhold til VM i Qatar. Her lyktes vi. Qatar fortjener all verdens pepper for sitt udemokratiske og autoritære styresett. Samtidig er det påfallende at vi er store i kjeften når vi risikerer lite. Qatar med sine 2,6 millioner innbyggere er et svært marginalt marked for norsk laks. Og olje og gass er vi mer enn selvforsynte av. I tillegg måtte det flere sportslige undere til for at Norge skulle kare seg til VM i fotball.

Når det gjelder Kina, så er det en helt annen skål. Norsk nervøsitet knyttes til eventuelle koronautbrudd i troppen. Kineserne spiser ufattelig mye mer laks enn oljesjeikene i Golfen. Ja, de (altså kineserne) spiser så mye laks at brutalitet og løftebrudd i Hongkong, 1,5 millioner rettsløse uighurer innesperret i leirer og ellers endeløse menneskerettighetsbrudd, ikke gir våre styresmakter og idrettsbevegelsen dårlige vibber.

Lite ære er det i det å bruke storslegga mot noen som er mindre enn oss (Qatar), og ydmykende knefall for noen som er større enn oss (Kina).

