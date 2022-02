Ny skole på Lade?

For drøye to år siden spilte han Dana Cup. I morgen starter Håkon (16) for RBK

Saken oppdateres.

Torhild Dragset spør i Adressa 31. januar om hvem som tar avgjørelsen om skolebygging på Lade, og når det skjer. Hun ønsker at gamle Ringve skole tas i bruk som ungdomsskole, i stedet for ny skole på Lilleby. Svaret er: Førstkommende torsdag skal bystyret behandle investeringsrekkefølge for skolebygg 2022–2035.

Folketallet øker i Trondheim, enkelte bydeler har stor befolkningsvekst og det er behov for økt skolekapasitet. Vi har de siste årene hatt utfordringer når det gjelder utbygging av enkelte områder på grunn av manglende skolekapasitet. Vi som kommune må være i stand til å tilby skoler som gjør nye boliger mulig. Utviklingen de kommende ti år kan selvsagt endre prioriteringen.

Det er bred politisk enighet om at Lade må prioriteres når det gjelder skolebygging. Det er noen prosjekter som er i gang eller snart påbegynnes (Nidarvoll/Sunnland, Stabbursmoen og Granås ungdomsskole), noen områder er umiddelbart kritisk (Ranheim/Jakobsli) og noen områder står foran boligbygging (Brøset).

Innstillingen til bystyret er at Lade kommer etter disse. Hvordan utbyggingen på Lade skal skje, er ikke avgjort. Kommunedirektøren ønsker en ny Smelteverket skole på Lilleby, men politikerne ønsker at Ringve fortsatt skal være med i diskusjonen. Venstre og Høyre mener at en ny ungdomsskole på Lade bør være på Ringve. Vi ønsker å beholde skoletomten kommunen har kjøpt på Lilleby for å ha i bakhånd.

Selv har jeg vært lektor på Ringve videregående skole. Jeg er enig med Torhild Dragset i at finere skoletomt med nærhet til friluftsområder finnes knapt.

