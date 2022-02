Reverseringsiveren fratar elevene valgmuligheter

Vil bruke flere hundre millioner mer på skolebygg i Trondheim - sjekk lista over hvilke skoler her

Fylkespolitikerne Kari Anita Furunes (Sp) og Ina Pedersen (Ap) skriver en kronikk i Adresseavisen 31. januar at «Vi skal utvikle skolen – ikke privatisere den». Kronikken er en hyllest til regjeringen og det politiske flertallet i Trøndelag. De vil gjennom lovendring fjerne adgangen til godkjenning og statstilskudd for frittstående skoler, som tilbyr yrkesfaglig utdanning eller utdanning med en spesiell profil som for eksempel språk eller realfag.

Høyre i regjering gjorde i 2015 endringer i friskoleloven. Den gikk ut på at ikke bare skoler med spesiell pedagogikk, livssynsgrunnlag eller idrettsprofil skulle kunne søke å få godkjenning, men også skoler med ren faglig profil, som for eksempel yrkesfaglige retninger eller realfag skulle kunne søke om å bli godkjent som frittstående skole.

Ap og Sp reverserer nå dette. Og det er vanskelig å forstå hvorfor. Mener Ap og Sp at det er bra med friskoler som tilbyr steinerpedagogikk? Eller som vil legge til rette for at elever kan bli gode i idrett, men at det er feil om friskoler ønsker å gjøre elevene gode i tømrerfaget, kokk og servitør eller realfag? Det forteller at Ap og Sp er mest opptatt av å utvikle skolen innenfor rammene av et system og eget forgodtbefinnende, fremfor å utvikle en skole tilpasset elevenes og samfunnets behov.

De to partiene sier de ønsker å styrke den offentlige fellesskolen. Det de ikke sier, er at det skal skje på bekostning av mangfold i utdanningstilbud og elevers mulighet til å ta valg som er rett for seg. Man vil styrke den offentlige skolen ved å tvinge de relativt få elevene som vil noe annet, til å gå der.

Bakgrunnen for at disse partiene vil endre friskoleloven, er ikke at friskolene driver dårlig eller at elever og ansatte ikke har det bra. Loven skal først og fremst endres fordi man har sett en økning i antall frittstående skoler under den forrige regjeringen. Denne økningen betyr i praksis at mennesker som har ønsket å tilby utdanning innenfor for eksempel entreprenørskap og realfag, har fått anledning til det, og elever som har ønsket å benytte disse tilbudene, har fått mulighet til det.

Det er trist at dette er et problem for rødgrønne politikere. Samtidig er det et uttrykk for manglende tillit til den offentlige skolen som Furunes og Pedersen har ansvaret for, når man er redd for at elever hvis de får muligheten, vil velge bort den offentlige skolen.

Høyre mener at aktører som ønsker å tilby utdanning som bidrar til å dekke arbeidslivets behov for kompetanse, er et viktig supplement til den offentlige skolen. For å dekke det store behovet arbeidslivet har for nok og riktig kompetanse må alle gode krefter utnyttes. Dette er aktører som bidrar til mangfold, og som på en sunn måte både kan utfordre og samarbeide med den offentlige skolen. Et mer mangfoldig skoletilbud bidrar også til at flere elever finner et tilbud som passer den enkelte.

Jeg og Høyre er stolte av de mange gode offentlige skolene vi har med fantastiske lærere og ansatte som hver dag gir alt for våre ungdommer. Den offentlige skolen er og blir hovedfokus, og vår oppgave som folkevalgte er å fortsette å gjøre den enda bedre. Samtidig skal vi anerkjenne at noen ungdommer og familier vil velge et alternativ. Den retten og muligheten har faktisk en verdi og er ikke noen trussel.

