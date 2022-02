Straum og pris

Vil bruke flere hundre millioner mer på skolebygg i Trondheim - sjekk lista over hvilke skoler her

Vi skal anerkjenne at noen ungdommer og familier vil velge et alternativ

Vi skal anerkjenne at noen ungdommer og familier vil velge et alternativ

Vind truer utfortreningen for Kilde & co.

Saken oppdateres.

Professorane Korpås og Doorman har innlegg i Adresseavisen 27. januar der dei prøver å forklare kvifor det er høg pris i Sør-Noreg. Det same har direktøren i Trønderenergi. Alle skriv vel ut frå den hatten dei har på. men det kan då vel ikkje vere nødvendig å gjere det så komplisert. I begge innlegga blir det understreka at marknaden for handel med straum er bra, og at den fungerer godt. Slik er det ikkje.

LEDER: Løftebrudd løser ikke strømkrisen

I ein velfungerande marknad skal det være mange kjøparar og mange seljarar, og dei må ha fritt innsyn i tilbod og etterspørsel. Slik er ikkje marknaden for straum. I engrosmarknaden Nordpool er det kraftleverandørar pluss tradere og spekulantar som kjøper straum, og det er kraftprodusentane som sel. I detaljmarknaden er kraftleverandørane seljarar og hushalda og bedrifter kjøparar. Kraftleverandørane sitt arbeid, som Trøndelagkraft, er å legge et påslag på Nordpool-prisen med en del øre per KWh, samt å sende ut fakturaer.

Hushalda og bedrifter har verken tilgang til eller informasjon om kva som går føre seg i engros-marknaden. Og det er blitt særs mange selskap som er mellomlekken mellom kraftprodusentar og hushalda som kjøper straum. Mange av desse selskapa har, som Ståle Gjersvold skriv, tilknyting til same konsern som eig både produksjon og nett.

LES OGSÅ: Kan noen forklare meg strømprisen?

I ein marknad fungerer ting slik. Er tilbodet stort og etterspørselen liten, blir prisen låg. Nokre produsentar vil gå med underskot. Er det balanse i marknaden vil prisen for alle bli lik det høgaste tilbodet. Det er dette tilbodet som gjer at etterspørselen bli dekt opp. I engros-marknaden for straum (Nordpool) er det Statnett som til ein kvar tid må sikre at det er balanse. Dette må til for at kvaliteten på straum skal vere rett (spenning og frekvens).

Så vil det og vere slik at storleiken på marknaden blir bestemt av kor fritt varene kan bli flytta rundt. Er det smal veg til naboområdet, vil det ha liten innverknad. Er det brei veg og lite hindring, blir marknaden større. På same måten er det med marknaden for elektrisitet.

DEBATT: Vi krever politisk kontroll over kraftbransjen

Med nye kablar til Tyskland og England, har kontakten til marknadar med langt høgare energipris blitt langt betre. Dette fører igjen til at dei områda som har best kontakt til desse område med høg pris, også får høg pris i sitt område. Dette skriv også professorane Korpås og Doorman. Men dei skriv og at det var vanskeleg å sjå denne prisauken på førehand.

Men vi er mange som både har skrive og sagt at slik vil det bli. Når landa vi har godt utbygd linesamband med har gjort seg avhengig av sol og vind, er det klart det blir dyrt med lite vind. Snart vil kapasiteten til England bli dobla, og då vil prisen der få endå større innverknad. Det har vore timar då prisen i Sør-Noreg har vore høgare enn i alle landa rundt.

Då er nok den enkle forklaringa at kraftprodusentane har halde igjen på vatnet i magasina og rekna med at dei vil få betre betalt for vatnet seinare. Når vi nord om Dovre (prisområde NO3 og NO4) slepp unna med låg pris, er årsaka den at vegen sørover både i Noreg og Sverige (linekapasiteten) er litt for smal til at den høge prisen kjem hit.

Så er det nokon som vil ha oss til å tru at auka produksjon vil få prisen ned. Men nå er bare ein tredel av eksportkapasiteten utnytta, og då vil auka produksjon berre føre til auka eksport. Dette vil ha liten innverknad på å få prisen ned. Framleis vil prisnivået i dei landa vi har kraftige kablar til ha stor innverknad.



Interessert i debatt? Les flere innlegg her !