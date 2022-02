Svarer om forsøpling i Ila

Vil bruke flere hundre millioner mer på skolebygg i Trondheim - sjekk lista over hvilke skoler her

Saken oppdateres.

I et debattinnlegg 28. januar, stiller Roald Aune spørsmål rundt prøveordningen med felles avfallskonteinere for beboere i Ila. Aune påpeker at ordningen fører til forsøpling rundt konteinerne og forringet utsikt for dem som bor rett ved samlepunktene. Vi setter stor pris på at Aune gir oss verdifull tilbakemelding.

Trondheim Renholdsverk planlegger kildesortering av matavfall for alle innbyggerne i kommunen. Dette er noe mange har etterspurt og ventet på. I fjor høst satte vi i gang flere pilotprosjekter hvor rundt 2000 husstander er med. Målet er å finne ut hvilke løsninger som fungerer best, før vi innfører sortering av matavfall for hele byen.

LES OGSÅ: For første gang på 70 år hentes matavfall i Trondheim

I Midtbyen er det generelt lite areal, noe som krever spesialløsninger. I Ila tester vi en løsning med felles konteinere på samlepunkt for alle avfallstypene. På Kalvskinnet leverer beboerne nå matavfall og restavfall i småbeholdere ved boligene, og papp og papir og plast på samlepunkt.

Gjennom pilotprosjektet kartlegger vi positive og negative sider rundt samlepunkt. Forsøpling er en av faktorene vi ser på. Det går ryddebil hver ukedag og det skal kostes og ryddes rundt konteinerne. Men på vinterstid med snø, is og snøsmelting kan det være mer krevende i perioder.

LES OGSÅ: Nå kommer den nye søppelhverdagen i Trondheim

Aune trekker også frem «den ødelagte utsikten for beboerne med de stygge beholderne foran huset». Vi kan dessverre ikke etablere permanente avfallsløsninger, som for eksempel nedgravde konteinere, i pilotprosjekter som dette. I april vil konteinerne i Ila bli flyttet tilbake til tidligere plasseringer, og restavfallsbeholderne ved døra vil igjen kunne brukes. Det vil fortsatt bli utsortering av matavfall i området når pilotprosjektet med samlepunkt er ferdig.

Vi samler systematisk inn erfaringer og ser på hvordan de ulike ordningene påvirker viktige momenter som brukeropplevelse, forsøpling, utsortert mengde matavfall og kostnadsnivå. Bystyret skal i løpet av året beslutte hvilke løsninger vi skal ha for sortering av matavfall i Trondheim. Erfaringene fra pilotprosjektene blir en viktig del av grunnlaget for vår anbefaling til politikerne.

I mars arrangerer vi verksted (workshop) hvor vi inviterer beboerne i Ila og på Kalvskinnet for å komme med sine tilbakemeldinger. Vi ønsker Aune og alle andre deltagere i prosjektet hjertelig velkommen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !