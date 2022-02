Å stemple oss som kriminelle

Meglerne merker et enormt trykk. Det er rekkehuset i Trondheim et eksempel på

Det er mer enn merkelige at regjeringen, Fellesforbundet og den politiske venstresiden ikke ønsker å snakke om den seriøse delen av bemanningsbransjen og vår samfunnsnytte, men fremstiller næringen som kriminell og går inn for kollektiv avstraffelse for det noen få useriøse aktører har gjort. Vi er en Trondheims bedrift som har 160 fast ansatte.

Det er dramatisk når regjeringen vil forby bemanningsbransjen innen bygg på Østlandet. De sier at «dette målrettede tiltaket velges å brukes i enkelte bransjer og/eller geografiske områder hvor innleie er utbredt i et slikt omfang at det får negative samfunnsmessige konsekvenser». Dette skjer i en tid hvor samfunnet trenger helt andre positive tiltak for sysselsetting og utvikling.

Bemanningsbransjen tilbyr fleksibilitet som økonomien er helt avhengig av. Når et prosjekt er slutt, sender vi ressurser til neste kunde, og vi bidrar til å ta toppene i bransjer som er avhengig av dette. Vi har liten tro på at ekstra bemanning i prosjekter skal skje ved å leie ut mellom entreprenører. Entreprenører driver byggeprosjekter, ikke bemanning.

Hadde fornuften seiret, ville regjeringen ha gitt tilsynene ressurser slik at de kunne tatt de useriøse aktørene som utnytter mennesker uten å bry seg om norske lover og forskrifter. For de useriøse vil denne varslede lovendring ikke bety noe. De vil forsette som før med sine ulovligheter. Vi savner også fokus på at i Norge følger bemanningsbransjen likebehandlingsdirektivet. Det betyr at våre arbeidstakere har samme rettigheter, lønns- og tilleggsbetingelser som de ville fått i den bedriften vi leier ut til.

Høringsnotatet kaster rundt seg med tall. Rapporten henviser til usedvanlig mange utvalg og undersøkelser som ble gjennomført før lovendringen for bemanningsbransjen 1. januar 2019. Tallene i høringsdokumentet vil derfor ikke være representative for hvordan næringen ser ut i 2022.

Vi tror mange distriktsarbeidsplasser vil gå tap. Vi tror lokale bedrifter vil miste vekst og må legge muligheter i skuffen. Vi tror særlig kommunene og det offentlige for øvrig vil slite tungt og gå glipp av kompetanse når de skal bygge for eksempel skoler, barnehager, boliger, veier og mye annet. Regjeringen gikk til valg på at det var vanlige folks tur. Du kan si at nå er det vanlige folks tur til å få sparken.

Det er provoserende når arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik sier til media at «seriøse bedrifter vil klare seg». Hvem er de seriøse hun sikter til? Hvordan skal en lovlig og seriøs bedrift som nå blir forbudt, være seriøs i hennes øyne? Vi er enige om at faste stillinger er hovedregelen, og at vi trenger flere fagarbeidere. Våre arbeidere er fast ansatt og har ikke lave stillingsbrøker, slik det er vanlig i det offentlige, for eksempel innen helse og velferd.

Imidlertid, å få ungdom i dag til å interessere seg for bygg og anlegg, har vist seg å ikke være noen «quick fix». Skal dette endres, må det virkelig kraftig politisk styring til i utdanning fra barneskole til videregående skole, men det må også et tettere samarbeid hvor flere ressurser kan brukes på å få med faglærte lærere og motivatører.

Norge lever nå på lånt tid. Europa endrer seg slik at det blir mindre attraktivt å søke jobb i Norge. Å rekruttere fra andre europeiske land, blir stadig vanskeligere. Hvordan skal Norge da skaffe nok arbeidskraft? Man kan ikke begynne med å forby en hel bransje. Få heller bukt med de useriøse og styrk tilsyn og kontroll.

