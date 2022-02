Unge med rusproblemer får ikke god nok hjelp

Kan bli ny RBK-sjef: – Ser at det er mulig å få til et løft

Saken oppdateres.

Adressa sin sak om «Kristian» på 15 år og kampen hans for å få behandling for rusavhengigheten sin, er vond å lese. Den viser med all tydelighet at vi ikke har et godt nok tilbud til unge som utvikler alvorlige rusproblemer, verken i kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Det er uholdbart, og vi i Actis krever at regjeringen griper tak i dette.

I nasjonal alkoholstrategi, som ble lagt frem i fjor, lovet regjeringen å utrede innføringen av tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge (TSB Ung). TSB er en spesialisthelsetjeneste for voksne med rusproblemer, og det finnes per nå ikke tilsvarende for barn og unge. TSB kan i enkelte tilfeller gi tilbud til pasienter over 16 år, men i praksis er det få under 18 år som kommer i behandling. Saker slik som «Kristian» sin viser hvor viktig det er å få på plass et TSB Ung så fort som mulig. Historien hans er bare ett av mange eksempler på at barn og unge ikke har fått hjelpen de trenger de siste 25 årene.

Til tross for flere strategier, opptrappingsplaner og garantier står det fremdeles dårlig til med helsetjenester for barn og unge som både har psykiske lidelser og rusproblemer. De siste 25 årene har de samme problemene gått igjen: Det er store forskjeller mellom helseregionene, ventetiden er lang, det tverrfaglige samarbeidet fungerer ikke, og flere av dem som trenger det, får ikke individuelt tilpasset oppfølging.

Riksrevisjonen betegnet i 2021 situasjonen som sterk kritikkverdig. I rapporten beskriver de et system hvor barn og unge med samtidige psykiske lidelser og rusproblemer ikke får et godt nok tilbud. Det er svært alvorlig og må følges opp. Actis krever at regjeringen følger opp lovnadene om å utrede innføringen av TSB Ung, og at dette arbeidet begynner umiddelbart. Man skal ikke være avhengig av å bo på rett sted, for å få riktig behandling. Og det skal ikke være noe som heter «for ung» til å få hjelp.

