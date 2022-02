Barna betaler prisen i Trondheim

Jeg er sjokkert over at timer tas fra andre barns enkeltvedtak

En hundrelapp for deg. Blod, svette og tårer for en annen

Saken oppdateres.

I dag fikk jeg beskjed om at to enkeltbarn på min avdeling i barnehagen får redusert timetall med spesialpedagogisk hjelp. I dialog med leder får jeg oppgitt tre argumenter som alle har rot i enhetens og kommunens dårlige økonomi i oppvekstsektoren. Kort fortalt dreier det seg om enhetens negative budsjettetterslep fra i fjor, fagenhetens behov for å spare penger og høye lønnskostnader på grunn av spesialpedagogenes lange utdanning.

LES OGSÅ: Trondheim kommune – how dare you!

I tillegg har et barn ved enheten nå nylig fått et enkeltvedtak som utløser behov for timer med spesialpedagogisk hjelp og støtte. Alt i alt betyr dette at det ene barnet på min avdeling får tre færre timer med spesialpedagog og det andre én time mindre. På en naboavdeling får barn der redusert sitt tilbud med fire timer.

Jeg er glad for at barna gjennom enkeltvedtak i barne- og familietjenesten får tilbud om hjelp og støtte fra en spesialpedagog. Jeg syns derimot at det er sjokkerende og trist at disse timene tas fra andre barns enkeltvedtak. Hva tenker man som forelder/foresatt om noe sånt?

Fagenheten argumenterer med at de fire timene kan erstattes av en ordinær pedagog (barnehagelærer), og at lovverket dermed er på plass. Hvor skal disse fire timene tas fra da? Jo, de skal dekkes innenfor det ordinære tilbudet på avdelingen. Med andre ord mister barnegruppa en ansatt i fire timer fordi pedagogen skal fylle spesialpedagogens sko.

1. mars skal jeg som plasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet på et møte med kommunalsjef for barnehage, Ella Ingdal. Møtet er om det økende sykefraværet i trondheimsbarnehagene. Jeg tror jeg har noen tanker om hva jeg skal si.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe