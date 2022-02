Boliger for alle, også i sentrum

Risikerer vi ikke bare et kappløp for høyere bygg?

Trygve Lundemo skriver i sin kommentator i Adresseavisen 3. februar at barn i sentrum trenger helt andre boliger enn det som planlegges og bygges nå. Han stiller spørsmål ved hvordan det bygges, og for hvem. Lundemo lurer videre på om det ikke er lønnsomt å bygge leiligheter i sentrum som barnefamilier vil og kan bo i.

Det stilles også spørsmål ved om det ikke er mulig at et boligprosjekt kan tjene både byens og utbyggernes interesser. Det refereres til boligplanene mellom Nyhavna og Lilleby, og han spør om det blir aktuelt for barnefamilier å bo der. Ett av bolig- og næringsprosjektene som planlegges i dette området er Jarlheimsletta, der Obos og Dora nå fremmer et privat reguleringsforslag. Her er det potensial for cirka 730 boliger og en betydelig andel kontor- og næringsarealer.

Forslaget til reguleringsplan for Jarlheimsletta gjør det mulig å tilby boliger til det brede lag av byens befolkning, også barnefamilier. Et av de viktigste grepene i planen er å etablere en stor park på over fem mål i midten av kvartalet. Den vil ligge med god avstand fra omkringliggende gater, og gir dermed mulighet for trygg lek, aktivitet og rekreasjon, og vil være en møteplass for folk i alle aldre.

For å møte barnefamiliers behov vil boligene som omkranser parken, være det som kalles duplex, enklest forklart to toetasjes rekkehus plassert over hverandre. Duplexene vil ha egne private uteareal, og alle vil ha tilgang til flere andre felles utearealer, både på takene og på bakkenivå. Vi tror derfor at forholdene her vil ligge til rette for at enda flere barnefamilier som ønsker å bo sentrumsnært, vil kunne finne et tilbud som passer for seg.

Kommunen stiller som regel krav til at det skal lages planbestemmelser som regulerer boligsammensetningen. Bakgrunnen for dette er å sørge for et variert boligtilbud som speiler boligbehovet best mulig. På Jarlheimsletta foreslår vi at maksimalt 40 prosent av boligene skal være 2-romsleiligheter. Det vil si at bortimot 60 prosent av boligene vil være 3-romsleiligheter eller større. Videre foreslår vi at minimum 20 prosent av boligene skal være 4-roms eller større.

Tall fra SSB viser at «aleneboende» og «par uten barn» er de eneste husholdningsgruppene som øker, og denne trenden er størst i byene. Denne trenden er ikke utløst av boligtilbudet i Norge, snarere en urban samfunnsutvikling som gjelder flere vestlige land.

Det ville være direkte feil og uansvarlig av både kommuner og utbyggere å ikke ta dette med i planleggingen av nye boligområder. Derfor mener vi at den foreslåtte boligsammensetningen i Jarlheimsletta er riktig for fremtidige boligbehov i denne delen av Trondheim, og dermed tjener byens interesser på en god måte på en så sentral tomt.

Vi er enig i at prisnivået for sentrumsnære boliger har blitt for høyt for mange. Obos har derfor utviklet flere boligkjøpsmodeller som skal gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet. To eksempler på dette er «OBOS Bostart» og «OBOS Deleie» som allerede tilbys på boligprosjektet Ladebyhagen.

I tillegg til prisnivået skyldes fraværet av barnefamilier i sentrum vel så mye et godt tilbud av rimeligere, familievennlige boliger i andre bydeler og kommuner. Befolkningsveksten og kommunens bolig- og klimapolitikk bidrar til at behovet for sentrumsnære boligområder vil øke. Det er derfor viktig å tilrettelegge for sentrale klima- og familievennlige boligprosjekter. Vi mener at vårt forslag til reguleringsplan for Jarlheimsletta er en god måte å møte disse behovene på.

