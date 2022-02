Feilkobling fra Handel og kontor  

Risikerer vi ikke bare et kappløp for høyere bygg?

Strømpriskrisen rammer mange hardt, og mange er med rette bekymret for strømregningene denne vinteren. I tillegg er strømmarkedet uoversiktlig, og mange strømsalgsselskaper gjør det bevisst vanskelig å velge de beste og billigste avtalene. Forbrukerrådet har vært en pådriver for å få dette fram i lyset, samtidig som vi har veiledet forbrukere til de rimeligste avtalene.

Situasjonen for forbrukerne nå er at kraftprisene i tillegg er rekordhøye, og at svingningene er svært store, både fra dag til dag og mellom ulike landsdeler. Ikke så rart da at man forsøker å finne ut hva som gikk galt. Det er sannsynligvis det Johnny Meland, leder i Handel og kontor Midt-Norge prøver med sitt innlegg. Dessverre bærer det galt av sted. For når det hevdes at Forbrukerrådet har ledet mange ut i økonomisk uføre ved å anbefale spotprisavtaler, er det vanskelig å se hvordan han kommer frem til en slik konklusjon.

I det norske kraftmarkedet har faren for galopperende strømpriser vært lav. Historien har fortalt oss at norske forbrukere sparer penger på å velge spotpris. Derfor har Forbrukerrådet over tid anbefalt dette, men i motsetning til det Meland hevder, også vist til at forbrukere som er avhengige av økonomisk trygghet bør vurdere fastprisavtaler. Fastpris har vært en lite etterspurt avtaleform fordi avtalene har vært kostbare og i mange tilfeller vært forbundet med høye bruddgebyrer. Risikoen for å velge avtale på feil tidspunkt, har vært og er stor.

Gitt det vi vet nå, så burde alle ha tegnet fastpriskontrakt sommeren 2021 på det som da fremsto som skyhøye 50 øre per kWh. Akkurat som vi også burde ha investert i vinneraksjene og blitt millionærer, hadde vi bare visst det vi vet i dag. Men det er verken forbrukerne eller Forbrukerrådet som har ansvaret for den situasjonen vi står i nå.

Det er et politisk ansvar å sørge for sikker tilgang på kraft til akseptable priser. Strømpriskrisen har advart oss om at tiden med stabile og lave norske kraftpriser kan være over. Fra 2026 frykter Statnett et norsk kraftunderskudd, i hovedsak som følge av forbruksvekst knyttet til elektrifisering, datasentre og kraftintensiv industri. Forbrukerne vil mest sannsynlig betale prisen i form av økende og mer skiftende strømpriser.

Denne nye situasjonen øker faren for økonomiske utfordringer og energifattigdom, der forbrukerne risikerer ikke å ha råd til å varme opp boligene sine. Dette fremtidsbildet vil åpenbart prege hvilke valg vi bør ta og hvilke råd Forbrukerrådet vil gi. Det som var rett i fjor er ikke sikkert at blir rett til neste år.

Forbrukerrådet er opptatt av å gi forbrukerne god veiledning, slik at de selv er i stand til å gjøre opplyste valg. Det har vi gjort lenge på både strømområdet og andre områder. Sammenligningstjenesten strompris.no er i så måte det mest effektive hjelpemiddelet – uansett om du ønsker en spot- eller fastpris.

Det er ellers betimelig å minne om at LO selv har fremforhandlet to strømavtaler for sine medlemmer. En spotprisavtale og en variabel avtale, hvor Fjordkraft i sistnevnte setter prisen 14 dager i forkant, og du er nærmest garantert å betale mer enn du trenger. Det er ikke helt lett å se hvordan disse tilbudene henger sammen med kritikken fra Meland og Handel og kontor.

