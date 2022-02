Klimaomstilling og sunt bondevett

Jeg er sjokkert over at timer tas fra andre barns enkeltvedtak

Det er med interesse vi leste innlegget «Klimaomstilling: Sånn gjør vi det i Trøndelag» om hvordan det sunne bondevettet kan bidra med kunnskap i klimaomstillingen. Det er vi enige i, og det sunne bondevettet inneholder også viktig kunnskap for å ta fatt i de store dilemmaene i klima- og miljøomstillingen.

Omstilling til et lavutslippssamfunn krever at klimagassutslippene reduseres til nesten null i løpet av tretti år. Utslippsreduksjonene må skje uten å forringe natur og miljøkvaliteter. Dette vil kreve «omstilling» til forskjell fra «justering» av dagens kurs. Tiltak som forebygger utslipp og reduserer naturbelastning er blant annet de som bidrar til å redusere og holde forbruk av ressurser lavt, og som utvikler gode lokalsamfunn bygget på kortreiste og ressurseffektive kretsløp.

Det er lett å snakke om mulighetene klima- og miljøomstilling gir, men vanskeligere å kommunisere at dette samtidig betyr endringer i måten vi lever våre liv på. Eksemplene som illustrerer dette, er mange. En by som Oslo har for eksempel et ganske lavt utslipp av klimagasser innenfor egne grenser, men fotavtrykket en osloborger setter med forbruket sitt, er mange ganger større.

Det utvinnes 60 milliarder tonn med ressurser i verden hvert år – en dobling siden 1980. Plastforurensningen er ti ganger så stor som i 1980. Dette skal vi ta tak i samtidig som vi håndterer klimakrisen. Dilemmaene er mange. Med flere elbiler kommer behov for batterier. Skal vi da godta mer utvinning av jordas ressurser? Hvor skal batterifabrikken legges? Skal vi bygge ned mer natur for å få mer kraft til klimaomstillingen? Hvilke områder skal vi i så fall restaurere for å bevare naturkvaliteter til våre etterkommere? Dilemmaene kan skape konflikter mellom miljøhensyn og klimahensyn og mellom lokalbefolkning og storsamfunnets interesser.

Det sunne bondevettet kan være en rettesnor. Bondearven har som tradisjon å ta vare på hva man har. Når man tar vare på hva man har, bruker man imidlertid ikke mer av jordas ressurser. En sirkulærøkonomi betyr ikke å stadig lage sirkelen større. Tvert imot må sirkelen bli mindre. For i bondevettet ligger også kunnskapen om å benytte lokale ressurser, dele ressurser (for eksempel maskinsamvirke) og ta vare på godt naboskap og lokalsamfunn. Denne kunnskapen kan komme godt med når vi skal omstille oss til et mer bærekraftig samfunn. Trøndelag har et utmerket utgangspunkt for å bidra til nettopp dette: Naturressursrikt, jordnært og med sunt bondevett.

