Regjeringen rydder i drosjemarkedet

Jeg er sjokkert over at timer tas fra andre barns enkeltvedtak

En hundrelapp for deg. Blod, svette og tårer for en annen

«Hvordan i alle dager har vi havnet i denne situasjonen?», spør Kjetil Hestad og viser til situasjonen for taxinæringa. Vi er like oppgitt som deg over forrige regjerings blinde tro på at om bare sjåførene konkurrerer litt mer seg imellom, så løser alt seg. Nå rydder vi opp, men det tar tid å klemme tannkrem inn på tuben.

Drosjereformen til Høyre-regjeringen innebar blant annet frislipp i antall løyver, fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral og et mål om å ta vekk fastmontert taksameter. Resultatene lot ikke vente på seg, over fire tusen nye løyver er tatt ut og risikoen for svart virksomhet har økt. Det er heller ikke lenger krav til kjentmannsprøve for å få utstedt kjøreseddel. Det betyr noe for servicen og tryggheten til passasjerer at sjåfører kjenner området de kjører i.

Tidligere hadde fylkeskommunen mulighet til å begrense antall løyver og stille krav til de som skulle kjøre drosje i Trøndelag. De seriøse sentralene, som er like oppgitte som deg og oss over situasjonen, samarbeider vi med om å finne tilbake til de løsningene som vi vet sikrer et seriøst arbeidsliv og et trygt tilbud for passasjerer. Da må det stilles krav.

Den nye regjeringen jobber med disse kravene akkurat nå. Vi vil sikre at løyvehaverne har kompetansen og rammevilkårene som er nødvendig for å drive seriøst. Et første steg er å få på plass krav om taklampe (for det er nemlig fjernet) og bankgaranti. Forslagene vil så snart som mulig komme ut på høring.

Det sto ikke på advarsler verken fra næringen selv eller fra oss. Vi mente også den gang at det var behov for endringer i drosjenæringen, men ikke de endringene vi ser effektene av i dag. For oss har kvalitet på tjenesten, ei lønn å leve av for sjåførene og kamp mot svart arbeid vært viktigst. Ikke frislipp.

Hestad peker på utfordringene i Trondheim, men i distriktene er realitetene at det er vanskelig, og enkelte plasser umulig, å få drosje på helg og kveld. Vi vet at sjåfører rundt om strekker seg langt, men vi kan ikke belage oss på at sjåfører med dårlig samvittighet skal løse problemet alene. I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at vi skal sikre et godt drosjetilbud over hele landet.

Også drosjesjåfører fortjener ei lønn å leve av. Vi er ikke fornøyde før vi får sikret drosjenæringa gode rammevilkår som sikrer et trygt arbeidsliv, som igjen vil gi økt trygghet for passasjerene. Da må det også stilles strengere anbudskrav på pasient- og skoletransport som det offentlige bestiller, slik at vi unngår de utfordringene som vi har sett i flere deler av landet i høst.

