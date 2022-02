Flyfaglinje må legges til Fosen

Curlingekteparet tok seg til OL-semifinale - uten at de var klar over det

Ørland SV mener helt klart at en nasjonal utdanning innen flyfag må legges til Fosen videregående skole. Det er ikke bare for at vi er lokalpatrioter, men det er gode argumenter for å legge linja til Fosen. Utgangspunktet vårt er Frosta-erklæringen. Der står det allerede i innledningen: «De videregående skolene og høyere yrkesfaglig utdanning er viktige kompetansearbeidsplasser i seg selv, men også for å sikre muligheter for ungdom nært der de bor og arbeidslivet tilgang til fagarbeidere i hele fylket».

Samarbeidspartiene vil sikre en desentralisert tilgang til videregående opplæring og vil forsterke arbeidet med å legge til rette for læring hele livet. Ap, Sp, SV, KrF er enige om å videreføre nærskoleprinsippet og sikre en desentralisert skolestruktur i Trøndelag.

Fosen videregående skole trenger en styrking av sin basis innen linjefag, og de trenger flere elever. Til sammenligning har Ove Viig videregående skole har ca. 1000 elever mot Fosen sine ca. 290 elever. Nærhet gir også elever daglig nærkontakt med lærlinger og lærebedrift innen sitt fag. Det gir bedriften god tilgang på lærlinger og gode rekrutteringsmuligheter av nye ansatte. Luftforsvaret styrker på sikt sin kompetansebase og de ansatte blir stabil arbeidskraft.

Videre står det: Skolene i Trøndelag skal utvikles etter følgende ambisjoner:

Flere skal gjennomføre og flere skal ta fagbrev i Trøndelag. Sikre en desentralisert skolestruktur, hvor nærskoleprinsippet ligger til grunn. Utdanningstilbud skal videreutvikles for å imøtekomme arbeidslivets fremtidige behov.

Alt dette passer glimrende inn i fylkespolitikernes samfunnsansvar. Det var i 2020 27 læreplasser innen flyfag i Trøndelag, 26 av disse var på Ørland flystasjon. Fremover vil Ørland hovedflystasjon trenge mellom 15 og 20 lærlinger hvert år for å utvikle/opprettholde sin bemanning av sin flyfaglige arbeidsstokk. Da stemmer det godt med det som står i Frostaerklæringen at det skal være samskaping mellom videregående skoler, næringsliv og lokalsamfunn.

Videre står det om bærekraft: At bærekraftig utvikling skal være førende både for bygging av nye skolebygg og i opplæringen, jamfør rapporten «Arbeidet med bærekraftig utvikling i videregående skoler i Trøndelag». FNs bærekraftsmål viser at det vil være lite bærekraftig at elever fra Fosen må reise til Stjørdal for skolegang, når lære- og arbeidsplasser ligger i Ørland.

Fosen videregående skole har en rekke fellesfunksjoner som elever ved flyfag vil nyte godt av. Elev- og skoletjeneste, bibliotek, kantine, grupperom, auditorium, idrettsanlegg, fellesarealer og kultursal. I tillegg til at elevene kan ta en undervisningstime, eller en halv/hel dag inne på flystasjonen i vedlikeholdsavdelingen. Dette betyr at fylkeskommunen vil spare anslagsvis 8–10 millioner i investeringer i forhold til Værnesalternativet.

Oppsummert mener vi at Frostaerklæringen, fagmilitære hensyn, militærpolitisk strategi, beredskapsmessige krav, utdanningsfaglig og samfunnsøkonomisk hensyn tilsier en plassering av flyfaglinje ved Fosen videregående skole i Ørland kommune. Mener Ap, Sp, SV og KrF noe med Frostaerklæringen, legges nasjonal videregående linje for flyfag, til Fosen videregående skole.

