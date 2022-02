Elevveksten i byen berger distriktstilbudene!

Saken oppdateres.

Det blir flere unge i Trondheim, og det blir færre unge utenfor. Det påvirker elevtallene ved de videregående skolene. Pengestrømmen for elevene går fra byen til distriktene – og ikke omvendt slik debatten kan gi inntrykk av.

Utviklingen i elevtall i Trøndelag er et tema som mange er opptatt av. Vi vet vi vil møte utfordringer i tilbudsplanleggingen i videregående skole, utfordringer som vi i fylkestinget må finne gode løsninger på. La meg med en gang understreke helt tydelig at Venstre ikke vil legge ned noen videregående skoler i Trøndelag. Målet med dette innlegget er å skape økt forståelse for hvordan økonomien rundt elevtall henger sammen, ikke på noen måte å argumentere for nedbygging av distriktstilbud.

I desember behandlet fylkestinget i Trøndelag en forvaltningsrevisjonsrapport om elevtallsutvikling. Rapporten gir noen interessante perspektiver. Vi kjenner alle til hovedtrekkene i situasjonen:

Siden 2010 har Trondheim stått for 62 prosent av den totale befolkningsveksten i Trøndelag.

Trondheim etterfølges av de resterende fem største kommunene i fylket.

Elevtallsframskrivingen viser at fram mot 2023 vil elevtallet i Trøndelag fylke øke med 400 elever.

Mesteparten av økningen er i trondheimsregionen, utenfor synker elevtallet.

Betyr dette at skolemidlene forsvinner fra distriktene til Trondheim? Tvert imot, viser rapporten. Revisjonen har laget en oversikt der det tydelig kommer fram at over 67 prosent av ressursene i rammetildelingsmodellen kommer fra elevsatser – penger hver skole får basert på hvor mange elever de har. Den såkalte «utjamningsmodellen» er også del av systemet for å tildele penger til hver skole: De videregående skolene er delt inn i fem grupper. Gruppe 1 består av skolene i Trondheim som ikke mottar ekstra ressurser. Gruppe 5 mottar størst tildeling per elev, over 21 000 kroner pr. hode.

Jeg siterer fra hovedutvalg for utdannings sakspapirer (sak 69/20): «Den økonomisk effektive skoledriften i Trondheim bidrar altså til å finansiere den desentrale tilbudsstrukturen i Trøndelag.». I samme sak står det også at «det er ikke elevtallsveksten i Trondheim som er utfordringen, men elevtallsnedgangen utenfor Trondheim.

Elevtallsveksten i Trondheim bidrar til inntekter for Trøndelag fylkeskommune utover det som kreves for å finansiere kostnadsveksten ved økt aktivitet i Trondheim. Elevtallsveksten i Trondheim gjør at fylkeskommunen kan dempe behovet for å justere aktiviteten utenfor Trondheim som følge av elevtallsnedgangen.» I klartekst: De mange elevene i Trondheim gjør at vi berger fra å nedjustere tilbudet i distriktet. Det er det viktig at vi er klar over.

Det blir ofte problematisert at ungdomsveksten skjer i byen. Men når vi går inn i økonomien, så bør vi kanskje takke dem som valgte å få sine barn i Trondheim for 16 år siden. De nødvendige investeringene som fylkestinget gjør i skolebygg i Trondheim, er ikke på bekostning av distriktene. Elevene som skal bruke disse skolebyggene avgir faktisk midler til sine medelever ved distriktsskolene.

I debatten kan det høres ut som om ungdomsveksten i Trondheim går ut over skoletilbudene i distriktene. Det stemmer altså ikke. Økningen i elevtall i Trondheim gjør at man unngår nedlegginger i distriktet. Det gir en annerledes og faktabasert inngang på diskusjonen.

