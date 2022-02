Fastlege for ever!

Vi pasientene er livredde for at dette systemet skal rakne

Saken oppdateres.

I perioden 1993–1996 deltok blant annet Trondheim kommune i prøveprosjektet fastlegeordning for alle. FLO ble innført nasjonalt i 2001. 20 år senere er ordningen truet. Den er rødlistet. Over hundre tusen innbyggere er pr. i dag uten fastlege. Prosjektets pionerfase er over. Entusiasmen er sliten.

LES OGSÅ: – Vi er i en situasjon vi ikke har vært i før

FLOs hovedmodell for betaling, kombinerer per capita betaling og aktivitetsbasert betaling. Offensive utspill til forbedrede betalingsmodeller og optimistiske, digitale arbeidsbesparende (?) løsninger forsvinner ofte i komitéarbeid, utredninger og politisk engstelse.

Hva gir mest helsegevinst for hver enkelt av oss? Fastlege-lauget må være både ydmyk og stolt i forhold til egen kunnskap, innsats og virkeområde. De skal forvente lydhørhet og respekt for egne seriøse og relevante utspill. Vi pasientene er livredde for at dette systemet skal rakne.

LES OGSÅ: Slår alarm om sviktende fastlegetjeneste -bekymringsmeldinger i ni kommuner

Her er en situasjon fra 70-tallet: Sykt barn. Vi hadde ingen fast lege som kunne følge opp, passe på og stille spørsmål. Med vår uforståelighet, usikkerhet og redsel vandret vi fra doktor til doktor i Trondheim. Det var en ikke særlig vel ansett allmennlege i Tromsø som i mørkeste desember etter arbeidstid forbarmet seg over oss. Og tok affære. En seier for legen og helsevesenet og for familien. Fastlegen, denne trauste tittelen, får faktisk et skinnende skjær når hen varmt omtales som «fastlegen min». Ja. Min fastlege.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe