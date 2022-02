La Trondheim bli et utstillingsvindu for mikromobilitet!

Vi pasientene er livredde for at dette systemet skal rakne

Vi pasientene er livredde for at dette systemet skal rakne

Saken oppdateres.

8. februar skal formannskapet trolig vedta nye regler for utleie av elsparkesykler i byen. Mange gode tiltak er foreslått, og med noen justeringer kan Trondheim bli et utstillingsvindu for mikromobilitet. Lengre kontrakter gir sikkerhet for arbeiderne og et mer oversiktlig bybilde.

Det er ennå ikke avklart om kontraktene skal gis for ett eller to år. Slik vi ser det, bør toårige kontrakter være en enkel avgjørelse, og aller helst skulle vi sett treårige. Lengre kontraktsvarighet gir større forutsigbarhet både for kommunen og oss, gjør det lettere å utvikle gode samarbeid og systemer, og ikke minst vil det gi tryggere arbeidsplasser og forutsetninger for de som er ansatt i driften av utleien i Trondheim.

Vi tror også at mange av utfordringene byene har møtt med innføringen av elsparkesykler, vil løses med lengre kontrakter. Operatørene som velges ut, forpliktes i langt større grad. Og en godt utarbeidet forskrift som legger opp til dynamikk og dialog mellom kommunen og aktørene, gir større forutsigbarhet for byens innbyggere. Mindre kaos og mer mobilitet, rett og slett.

Trondheim kommune vedtok et slikt opplegg i 2019.

Skal vi virkelig kunne bidra til å redusere bruken av bil og bidra til at enda flere også reiser kollektivt, er tilgjengelighet avgjørende. Først og fremst betyr dette at vi skal gjøre det vi kan for å sikre høy utnyttelse av alle våre elsparkesykler, men det betyr også at det må være et tilstrekkelig antall elsparkesykler i gatene.

I forskriften er det foreslått at antallet kan justeres før hver sesong, men vi mener kommunen også bør åpne opp for justering underveis i sesongen. Det gir kommunen en fleksibilitet til å sikre at byens befolkning får et attraktivt og tilgjengelig mobilitetstilbud – enten det kryr av studenter under UKA, eller er en stille og rolig vårdag utenfor høysesong. Det betyr også at kommunen enklere kan gjøre justeringer og endringer på hvor i byen elsparkesyklene kan benyttes, og samtidig sikre at tilgjengeligheten forblir høy.

Kommunedirektøren har anbefalt at det kan åpnes for bruk av elsparkesykler om natten i ukedagene som testforsøk, men at det i utgangspunktet er stengt om natten alle dager. Med innføring av promillegrense på nasjonalt nivå, i kombinasjon med våre egne tiltak som hastighetsbegrensninger, opplæring og begrensninger i hvor elsparkesyklene kan benyttes, mener vi tilgjengelighet om natten kan bli en suksess.

Tilnærmingen kommunen velger, er god. Muligheten er der, og forskriften legger opp til at kommunen og aktørene sammen utvikler de løsningene som trengs for et mobilitetstilbud som er tilgjengelig hele døgnet. At Trondheim ønsker å åpne for testing med bruk om natten, er et eksempel til etterfølgelse, som vi mener andre norske kommuner bør la seg inspirere av.

Mye tyder altså på at Trondheim kan bli et utstillingsvindu for mikromobilitet. Hvorvidt dette blir realiteten eller ei avgjør politikerne i morgen.

