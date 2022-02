Ungdom og bolig

Først imponerte 15-åringen for RBK. Så leverte søsteren for Byåsen

Saken oppdateres.

Unge sliter med å få kjøpt seg egen bolig. Mange blir tvunget til å leie også etter endt utdanning fordi de ikke har tilstrekkelig med egenkapital til å ta opp boliglån. Flere av mine venner betaler om lag 8 000 kroner i leie for hybel. Det er ofte mer enn det de som har egenkapital betaler på sitt boliglån.

Dagens boligpolitikk baseres ikke på evnen for unge til å kunne betjene et lån, men om dine foreldre har de økonomiske midlene til å bidra med egenkapitalen. Er dette rettferdig politikk? Hvis du ikke har foreldre med økonomiske muskler, vil det være svært vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Noe utleierne av de private studentboligene i Trondheim tjener flesk på.

Det er dette som gjør bolig til en av de største ulikhetsfaktorene i Norge. Derfor har boligpolitikk også alltid vært et viktig tema i fagbevegelsen. Det er fordi vi vet at det er mange medlemmer som sliter med å få seg egen bolig. Jeg håper vi kan få en mer rettferdig boligpolitikk i årene som kommer, som faktisk gir ungdommer en sjanse til å komme seg på boligmarkedet. Dette vil være et sentralt tema for å få ned ulikhetene, og være et viktig grunnlag til de unge som skal etablere seg. Uavhengig av lommeboka til foreldrene.

Skal vi komme dit, må vi gjenetablere en aktiv boligpolitikk som faktisk sikrer alle mennesker en passende bolig. Og fortsette jobben med å styrke husbankens rolle i det boligpolitiske, bososiale arbeidet. Samt ha enda større ambisjoner om å bygge flere offentlige studentboliger i studentbyene. Dette er tiltak som kan føre til en mer rettferdig boligpolitikk. En politikk som faktisk gir flere mulighet til å eie egen bolig.

