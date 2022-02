 Av og til er engelsk bedre til å uttrykke det en mener

Saken oppdateres.

Noen må være «insain» i dette landet for å lage regler som betyr «å kjøre med bremsene på». Sykepleiere fra utlandet med mange års utdanning blir ikke akseptert til å gjøre jobben sin, mens apotekansatte plutselig kan få lov å drive vaksinasjon. Helsesøstre ble autorisert til «hjelpevaksinatør» etter ett års videreutdanning for noe som krever tre års grunnleggende sykepleierutdanning. Er det noen som finner logikk i dette?

LES OGSÅ: Bør bruke apotekene til koronavaksinering

Det skrikes etter flere sykepleiere, men det er et nåløye for andre enn norske og svenske må igjennom. Det må da gå an å finne en måte å godkjenne deres godkjenning på! Er man like nøye på at innleide murere, bygningsarbeidere, malere med flere fra andre land kan det de blir satt til å utføre? Nå er det igjen gått opp for politikerne at det blir en eldreboom, og vi må ha flere sykepleiere. Ja vel.

På 1980-tallet hadde vi flere steder i landet mange møter og komiteer for å diskutere frem forslag til å håndtere denne boomen. Så ble det stille. Det er så mye som trengs. Flerfilsveier, tunneler og bomringer. EØS-avtale, handelsavtaler, våpendistribuering og droneutvikling, som «vi vanlige folk» ikke forstår oss på (og slett ikke ville vært enige i). Nedlegging av sykehus, bygging av nye sykehus, internettutbygging, kommune og fylkesendringer. Alt koster, alt tar tid og alt er viktig, men hva er viktigst?

LES OGSÅ: Det er mangel på folk til å vaksinere i Trondheim

Jeg føler meg forpliktet til å minne om noe som heter primærbehov. Hvis vi som karakteriseres som et av verdens rikeste land, ikke kan oppfylle primærbehovene for alle våre aldersgrupper, fortjener vi ikke den omtalen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !