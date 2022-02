Barn i boliger på Nyhavna - keiserens nye klær?

La Trondheim bli et utstillingsvindu for elsparkesykler!

Saken oppdateres.

Utbyggingen på Jarlheimsletta, det nye området på Nyhavna som er planlagt å huse 1 400 – 1 500 mennesker, skal behandles i bygningsrådet på tirsdag. Trygve Lundemos kommentar i Adressa 3.2. setter et viktig søkelys på boligbygging for barnefamilier i sentrum, og om det er mulig å forene hva som er bra både for byen og utbyggerne? Som i eventyret et viktig spørsmål som krever et godt svar hvis en ikke skal bli avslørt.

Arve Heggem fra utbygger Obos og Dora var derfor rask med å svare. De bygger en park på fem mål, og 60 prosent av de 740 boligene blir 3- eller 4-romsleiligheter. Statistikk fra SSB viser et voksende boligbehov for aleneboende og par uten barn, et samfunnsansvar de også tar på alvor. Nå ble vel politikerne beroliget og fikk svaret de trengte? Parken vil om få år bli fylt av glade barnefamilier og lekende barn. Eller vil den det? Heggem kunne ha fortalt mer om prosjektet som kanskje ville fått politikerne til å tvile.

De fleste 3-romsleilighetene er mellom 55 og 65 m² Interessante utleieobjekter for investorer, men ikke boliger for barnefamilier. Boligstatistikken fra SSB viser at 10,2 prosent av Norges befolkning bor trangt. Og hva menes med det? Ifølge SSB bor man trangt om husholdningen har flere personer enn rom, bor alene på ett rom eller antall kvadratmeter i boligen er mindre enn 25 per beboer.

Ingen av 3-romsleilighetene på Jarlheimsletta er over 75 m², flere av 4-romsleilighetene er heller ikke større, så familier med et barn vil måtte bo trangt i alle disse. Føles samfunnsansvaret så stort for aleneboende og par uten barn at man velger å bygge 80 prosent av boligene for denne gruppen? Eller handler det om lønnsomhet og profittmaksimering? På Øvre Nyhavna snakkes det om at hele blokker med små leiligheter er kjøpt opp av investorer. Antagelig for utleievirksomhet til aleneboende og par uten barn. Er det samfunnsansvaret som driver dem også?

Det finnes riktignok alternativer for barnefamilier på Jarlheimsletta. Men de er få og ikke i nærheten av det utbygger prøver å gi inntrykk av. Utnyttelsen viser over 20 boliger per dekar. Det er svært høyt, noe kommunedirektøren også påpeker, og neppe mulig å få godkjent høyere. Byggehøyde gir også svært utfordrende lysforhold for mange leiligheter. Parken på Jarlheimsletta, som hver beboer får 3–4 m² av på deling, må derfor ses i sammenheng med utnyttelsen, som jo parken er en del av.

Øvre Nyhavna har til sammenligning 19 boliger per dekar og tilsvarende parkareal. Så langt er det så å si ikke barnefamilier her. Og jeg sier her, for jeg bor på Øvre Nyhavna selv. Et godt sted å bo, men med få leiligheter egnet for barnefamilier.

Øvre Nyhavna og nå Jarlheimsletta legger føringer for den videre utviklingen av Nyhavna. Om et års tid kommer reguleringsplanen for Reina (ved EC Dahls) som blir enda større enn Jarlheimsletta. Kommunens nye selskap Nyhavna Utvikling er i full gang med å planlegge havneområdene for boligbygging og annen bebyggelse. Hva politikerne bestemmer for Jarlheimsletta, har derfor stor betydning for sentrumsutviklingen og hele området.

Uten store endringer vil vi neppe få en bydel for barnefamilier. I bygningsrådets møte på tirsdag skal det også behandles fire søknader om dispensasjon fra rekkefølgekrav som gjelder skolekapasitet. Så lenge politikerne ikke klarer å legge til rette for at barn skal bo i området, er vel ikke skoler så viktig heller?

