Det må bli lettere for voksne å fullføre videregående

Arbeidslivet står klare med arbeidsplassene, og mange står klare med ledige hender. Det viser at vi trenger bedre ordninger for å gi folk den kompetansen som næringslivet etterspør. Ifølge SSB vil Norge mangle 90 000 fagarbeidere i 2040 om det ikke tas grep nå. Mangelen på arbeidskraft vil gå ut over offentlige helsetjenester og skolen. Mangel på fagarbeidere vil også forsinke et nødvendig grønt skifte i industrien.

Dette er en utfordring næringslivet allerede føler på kroppen hver dag. Nesten seks av ti NHO-bedrifter oppgir at de har udekkete kompetansebehov. Det gjelder også Trøndelag. Navs bedriftsundersøkelse viser at nær hver sjette bedrift i Trøndelag har rekrutteringsutfordringer, og hver tiende bedrift har alvorlige rekrutteringsproblemer. Om små og store bedrifter skal kunne vokse seg større, trenger de flere folk med rett kompetanse.

Samtidig finnes det mange ledige hender som står utenfor arbeidslivet. Mange har ikke kompetansen næringslivet etterspør. Vi vet at nesten 600 000 voksne ikke har fullført videregående. Et vitnemål eller fagbrev er noe av det viktigste for å få fast jobb. Særlig fordi arbeidslivet stiller stadig høyere krav til formell kompetanse. Også mange voksne med fagbrev eller vitnemål har behov for kompetansepåfyll for å tilpasse seg arbeidslivet.

Arbeidsplassene finnes altså, og mange står klare med ledige hender, men vi må bli bedre på å føre disse sammen. Trøndelagsmodellen, som vi kunne lese om i Adressa (01.02.22) viser hvordan mennesker kan ta et fagbrev i voksen alder. Men vi trenger enda flere løsninger:

Stat, fylkeskommuner og arbeids- og næringsliv må samarbeide mer for å avklare hvilken rolle de har i voksnes opplæring. Det kan for eksempel være basert på partnerskap i den enkelte fylkeskommune, og at staten tar et større ansvar på noen områder. På andre områder kan det være behov for å tenke større regioner utover fylkeskommunene. Retten til å fullføre videregående og å rekvalifisere seg må bestå. Høyre har bidratt med fullføringsreformen i videregående. Det er en historisk utvidelse av retten til å fullføre videregående. Fleksibel skolestart for voksne. Det må være mulig å begynne når som helst i løpet av året. Om du blir permittert som voksen, bør du kunne starte undervisningen i februar, og ikke måtte vente til skolestart i august. Systematisk evaluere de ordningene vi har i dag for å gi voksne et fag- eller svennebrev for å få mer kunnskap om hva som virker.

Disse forslagene handler ikke om at voksne skal sette seg på skolebenken sammen med ungdom og måtte gjenoppleve russetiden. Voksne har andre behov og forpliktelser enn unge. Noen har kanskje boliglån, har etablert familie, og har en jobb samtidig som de får kompetansepåfyll. Dette krever en annen fleksibilitet og tilnærming enn det de som begynner på videregående for første gang trenger.

De siste årene er det satt rekorder i andel elever som fullfører videregående. Det er bra, men vi må videre. Høyres mål er at minst ni av ti elever skal fullføre, og å hjelpe flere voksne til å få et fagbrev.

