Lyden av lydbok

«Det var den oppmerksomheten – Noen har gått over til lydbok». Sist helg fløy jeg. Det gjorde Terje Eidsvåg også. Han fløy med fly. Jeg fløy i flint – nesten. Men heldigvis skimtet jeg raskt skyggen av noe annet enn det jeg først trodde teksten skulle handle om; nedsnakking av fenomenet lydbok.

Nei, kommentaren på side 3. i Adressa sist lørdag handlet om hvordan «digitale dingser tar mer og mer av tida vår» og de alvorlige følger det har for oss. Altså et svært aktuelt og viktig tema. Også at flere «sier at de ikke får til å lese bøker lenger. Noen har gått over til lydbok». Å fordype seg i en bok mens man gjør noe annet, går det egentlig an? Ja. I lydbok. Men det kommer an på hva det andre er.

Da «flinten» forsvant, så jeg klart at Eidsvågs lørdagskommentar var på sin plass. Og at han ikke var på tokt mot lydboka i seg selv. Men fordi den var nevnt i en ikke-positiv sammenheng, oppsto det en lyst til å gi lydbokas betydning nettopp oppmerksomhet, og også å vise fram takknemligheten over at det finnes en digital dings jeg kan hente bøkene fra. Og herfra er det dette denne teksten handler om.

Jeg er glad i å lese. Er faktisk god til det også. Jeg kan lese høyt og lavt, fort og sakte, mykt og hardt, kort og lenge. Et helt landskap kan jeg lese! Oppmerksomhetens landskap av dype daler og høye fjell. Leit, må det være, å miste dette. Kroppen fyller straks 73. Jeg fyller hode og hjerte med tungt og lett via en app på mobilen som noen fyller med lyden av ord.

Fra å være en papirbok-leser for lenge siden, ble jeg en ihuga «dingselytter». For dingsetiden har vart en stund. Jeg husker lykken over min nyanskaffede, knallgule Walkman (man!) på åttitallet. Bruken lå i ordet «walk». Og det gjorde jeg ofte. Og gjør fortsatt, men nå med Iphone, mens jeg lytter.

Mang en gang til fots, som passasjer på tog, fly, buss, – samtidig med oppvask, støvsuging, vindus-pussing, husmaling – ja, sånne ting som ikke trenger «oppskrifter» for å bli gjort – har jeg lesket meg på de vidunderligste stemmer og fortellinger gjennom et headset.

Jeg har ledd, grått, vært sint, forbannet, hevnsyk og fortvilet. Men mest av alt har jeg vært aktivt lyttende og ofte plutselig lykkelig! Fordi en stemme, et tonefall, en rytme, en viktig pause har sendt plutselige skjelvinger gjennom hjertet mitt og fått det til å briste. Det handler om den som leser der inne – og meg som meg. Kombinasjonen stemmen, teksten – og meg.

Vi har mange gode innlesere. Ofte er det forfatteren. Den som selvfølgelig har «under huden» hvilken stemning som er ment å ligge i øyeblikkene. Eller skuespilleren uten forstyrrende «spill». Eller den profesjonelle oppleser som makter å lytte inn i seg selv mens innlesingen pågår. Det er litt av en jobb, dette! Forberedelser og innlesing. Kna lyden av stemmen og intellektet som verktøy, ofte i mange timer. Serier. Til glede for deg og for meg. Respekt.

Lydboka er så mye mer enn en dings på en dings i en dingsete verden. Ikke minst er den et verktøy for mange som ikke kan lese selv. Lydboka er scenen uten sal – likeverdig den sofa vi synker ned i for å la øynene gli fra ord til ord, og hendene beskjeftige seg med å vende sidene av papir mens hjernen maler bildene.

Lydboka har en dimensjon i tillegg. Lyden av talent! Noen har stilt sitt talent og sin kompetanse til rådighet for formidling av ordene, historiene, følelsene og bildene til den som er villig til å lytte og også slik by forfatterens talentfulle og spennende penn oppmerksomhet. «Det var den oppmerksomheten» som en gang førte meg til kunsten bak lyden. Og det er det jeg forsvarer, med et ønske om at leseren også skal finne døra inn til den arenaen. Ikke for min skyld, men for sin egen gledes skyld. I tillegg til papirbøkene – selvfølgelig.

Prøv for eksempel disse: Nils Ole Oftebro: Trilogien «Bestialitetens historie» – J. Bjørneboe, samt «Den lille prinsen» – A. de Saint-Exupéry, oversatt fra fransk. Kai Remlov: «Leksikon om lys og mørke» – S. Stranger. Edvard Hoem og Tore Renberg leser egne romaner. Kirsti Grundvik : «Britt-Marie var her» – F. Backman og Anne B. Ragde-bøkene!

