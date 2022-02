Mye hjemmeskole har gått utover motivasjonen

Et minimum av anstendighet er neppe for mye forlangt

Jeg mener eksamen bør avlyses. Som videregåendeelev har jeg slitt med motivasjonen i år, og jeg mener at eksamen er altfor krevende, både dette året og neste år. Vi har en pågående pandemi som krever ganske masse av oss, og det gjør ikke ting lettere med så mye hjemmeskole.

Jeg sier ikke at eksamen bør fjernes permanent, men heller gi tilrettelegging for de som trenger det. Slik at de skolene som har hatt mye hjemmeskole, har sjansen til å gjøre noe annet i stedet for eksamen, slik at det blir vurdert noe til standpunktkarakter.

Selvfølgelig har koronaen preget ganske mye innenfor læring, både for videregåendeelever og elever i ungdomsskolen. På slutten av dagen er det ikke elevenes innsats som har så veldig mye å si, det er karakteren på papiret.

Elever som kanskje ikke har hatt så mye hjemmeskole som andre elever, kan ha høyere snittkarakter fordi de har hatt muligheten til å vise det på skolen, i motsetning til noen som kanskje ikke har samme konsentrasjon hjemme til å kunne vise hva de kan.

En lærer bryr seg om elevene sine, men det er jo karakterene som sier noe om hvor kunnskapsrike vi elever er i et fag. Klart og tydelig får de med høyere karakterer bedre studieplasser, de ligger høyere i ligaen om du kan si det sånn. En standpunktkarakter som skal si noe om hvor flink du er i et fag, da du ikke har hatt rom til å vise det, virker bare helt feil.

Det at vi skal konkurrere om studieplass mot de som ikke har hatt eksamen, virker galt. Begrunnelsen er at eksamen kan svekke deg i fag du er god i, da sensoren som skal vurdere deg, er en fremmed. De bryr seg bare om den ene gangen du var inne og snakket eller presenterte om det temaet du fikk. De vet ikke hva du har jobbet med resten av året.

Vi har gått glipp av så mange skoletimer, og vi har mista så mange måneder som vi burde hatt til å gå gjennom pensum før eksamen. Det er vanskelig å si at man skal utføre en eksamen i et fag man knapt har kunne jobbet med. Selvfølgelig er det kjedelig for elever at læringen foregår på nett, men ikke minst for de som ikke har foreldre til å følge opp. De faller ut raskere enn vi klarer å telle. Jeg tror jeg kan si det på vegne av de fleste elevene, at koronaen har preget det sosiale og arbeidsmengden på skolen.

Vi merker det raskt når lærerne går tom for ting vi kan gjøre, og man får plutselig mange studietimer uten grunn. Du begynner å gå lei av å sitte og vente på ting man kan levere inn. Så har du de andre, de som har så mye at de aldri blir ferdige, som aldri får fri. De går lei og mister all motivasjon til å jobbe, og faller dermed ut. Lærerne legger ikke et opplegg til de som faller ut, og de ender opp med færre elever som faktisk hører på det som blir sagt i timene.

Skolen vår har hatt ganske mye hjemmeskole uten at det har vært noen grunn til det. Det har ført til at vi sliter med gjennomgang og gruppearbeid. Vi har ganske mange med minoritetsbakgrunn i vår klasse, og eldre hvor flere har barn. De har ikke kapasitet til både å passe barn og få med seg pensum samtidig. Vi er ikke superhelter.

Det å legge opp til en eksamen som er lik på landsbasis, og ikke tenke på skoler som har hatt masse hjemmeskole, og kanskje ikke tid til å lese pensum, virker bare galt. Likevel vil jeg mene at eksamen er kjempeviktig. Jeg vil takke de som faktisk engasjerer seg i saker som dette. Jeg har fått mange nye innspill på diskusjonen om eksamen.

