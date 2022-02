Er vi godkjente som nordmenn?

Saken oppdateres.

Identitet er viktig for oss alle. Vi så dette blant annet i Debatten i NRK, hvor enkelte nordmenn med minoritetsbakgrunn er så lei av å ikke bli akseptert som likeverdig nordmenn, at de ikke lengre orker å kalle seg norske.

LES OGSÅ: Shemsa (37) mener seg utsatt for politivold på grunn av hudfargen sin

Jeg er norsk og vil være norsk, men jeg kan skjønne reaksjonen når vi med minoritetsbakgrunn kan integrere oss, lære oss norsk, jobbe i tiår etter tiår, engasjere oss i politikk og frivillighet, og så får vi stadig vekk fortsatt høre at vi aldri kommer til å bli norske nok på grunn av der vi selv eller foreldrene våre vokste opp.

Jeg vokste opp i et afrikansk land og er en blanding av maasai, chagga fra Kilimanjaro, greker og inder fra Gujarati. I tiden hvor Tanzania kjempet for frihet fra England, var folk strengt delt opp i folkegrupper for å holde ulike europeere, indere og afrikanske stemmer splittet. Det var ikke lett for en liten jente på 60-tallet å bli diskriminert fra alle sider fordi hun hverken er hvit, brun eller svart.

LES OGSÅ: – Politiet diskriminerer Awon Amidu på grunn av etnisitet

Det var faktisk ikke før jeg kom til Norge, at jeg ble godkjent som svart, afrikaner, neger. Jeg har bodd, jobbet og bidratt til det norske samfunnet i over 40 år. Snart er jeg pensjonist, og nå ønsker jeg å bli godkjent som norsk. Det er diskriminering i alle land og samfunn, men vi i Norge må klare å komme oss videre og utvide begrepet norsk til å inkludere alle nordmenn. Vi som er godt voksne må gå foran og behandle hverandre med respekt og tillit både i kommentarfeltene og ansikt til ansikt.





Interessert i debatt? Les flere innlegg her !