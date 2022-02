Fosen-dommen og de prekære spørsmålene

Et minimum av anstendighet er neppe for mye forlangt

Høsten 2021 avsa Høyesterett dom i Fosen-saken, hvor to vindkraftverk ble funnet å krenke rettighetene til to reindriftssiidaer. Krenkelsen besto i at NVE og Olje- og energi­departementet (OED) hadde tillatt bygging av kraftverkene på beitene til to reindriftssiidaer i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 27. Etter som tiden går uten at dommen blir håndhevet, reiser det seg noen prekære spørsmål. Det mest prekære er om maktfordelingsprinsippet er så godt forankret i vår konstitusjon som vi liker å tro.

Den enstemmige storkammerdommen, som olje- og energiministeren Marte Mjøs Persen (Ap) fikk på kjøpet sammen med nøklene til statsrådskontoret, har overrasket mange. Det burde den ikke ha gjort. For det er ikke ukjent at nevnte FN-konvensjon, som ble gjort til norsk rett i 1999, stiller opp en terskel for inngrep. Dette fremgår bl.a. av proposisjonen til reindriftsloven (s. 53) og i OEDs egen stortingsmelding om energipolitikken.

Ved å forkaste klagene på konsesjonsvedtaket i 2013, tok OED en kalkulert risiko. I den grad det kan sies at den ikke var kjent, gjelder ikke det etter 2018. FNs rasediskriminerings­komité ba denne høsten om midlertidig stans i byggearbeidet inntil lovligheten var avklart, noe daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) avviste.

Fosen-saken var lenge et spørsmål om domstolene var i stand til å gi de samiske partene en rettferdig behandling, forankret i relevant juridisk kunnskap. Grunnen til det var ikke kun at de to reindriftssitjene på Fosen forgjeves hadde forsvart sitt beiteland i flere rettsinstanser; i Inntrøndelag tingrett (i 2017 og 2018, med anke forkastet av Høyesterett) og i Frostating lagmannsrett (i 2020), men også den lange rekken av andre samiske tap i domstolene. Av disse Stjernøya-dommen, Jovsset Sara-dommen og Nesseby-dommen, fra hhv. 2016, 2017, og 2018, og ikke minst det forgjeves forsøket Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt gjorde på å stanse den svært inngripende Øyfjellet-utbyggingen inntil lovligheten var prøvd.

Dette kostet reineierne 1,77 millioner kroner i omkostninger. Det hele gikk så langt at samisk rettssikkerhet ble sak i Sametingets plenum våren 2021. Fosen-dommen viser at Sametinget og reindriftsfolket i denne saken ikke trenger behøver å bekymre seg over høyesterettsdommernes kunnskap eller innsikt på samerettens område.

I drøftingen av om SP art. 27 er krenket, la en samlet Høyesterett til grunn at et inngrep ikke trenger å utgjøre total nektelse av retten til å utøve kultur; om det inngrepet fører til vesentlige negative konsekvenser, vil det foreligge krenkelse (avsnitt 119). Domstolen påpeker også at inngrepet må ses i sammenheng med andre tiltak, hvor den samlede effekten er avgjørende for om det foreligger krenkelse. Det slås også fast at SP art. 27 ikke åpner for å veie minoritetens interesser mot andre hensyn.

I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at kraftverkene vil ha en vesentlig negativ effekt på den sørsamiske kulturen. Tross foreslåtte avbøtende tiltak vil konsesjonsvedtaket stride mot reineiernes rettigheter etter SP. art. 27. Det var dermed ugyldig (avsnitt 153).

Jeg skal ikke bruke plass på hvordan Norge, som profilert forsvarer av menneskerettig­heter internasjonalt, kunne havne i det uføret landet her er kommet i. I stedet skal jeg peke på noen punker som i økende grad gjør seg gjeldende etter Fosen-dommen.

Et første punkt er lovgivningen. Det er flere sider av denne som kunne drøftes, herunder de ufullkomne beskyttelse av samiske beiteområder. Jeg vil imidlertid begrense meg til å peke på ekspropriasjonslovgivninga. Det er nokså klart at staten ikke kan ha en oreigningslov som tillater at inngrep, som etter sin art kan være rettsstridige, kan iverksettes før det er rettskraftig avgjort at de ikke er det. Vår rettsorden kan vanskelig leve med en regel som gir adgang til «å selge skinnet før bjørnen er skutt».

Fosen-dommen reiser også en viktig debatt omkring pågående og fremtidige inngrepssaker i reindriftsområder. I motsetning til på Fosen, hvor myndighetene til en viss grad kunne påberope seg uvitenhet eller rettsvillfarelse – om enn ikke en unnskyldende – er den ikke lenger til stede nå. Det fremstår derfor både som høyrisikofylt når verken utbygger eller statsråden ser grunn til å stanse den forannevnte omstridte Øyfjellet-utbyggingen ved Mosjøen, men heller vil gamble på at lovlighetsprøvingen der vil få et annet utfall enn i Fosen-saken.

Et tredje punkt er at Fosen-dommen synliggjør behov for mer kunnskap i faget samerett, noe mine forskerkollegaer og jeg har gitt uttrykk for i nettavisa Khrono. I dette ligger ikke alene Norges konstitusjonelle og folkerettslige forpliktelse til å ivareta samisk kultur, som også omfatter rettskultur, men også et behov for kunnskap som kan bidra til at andre deler av urfolkskulturen i Norge ikke blir krenket. Videre er ikke det økonomiske aspektet uvesentlig; hadde den etterlyste kunnskapen vært til stede i NVE og OED ved behandlingen av konsesjonsvedtaket, kunne staten trolig vært spart for nærmere et titalls milliarder kroner.

Også tatt i betraktning at samene er ett av to folk nasjonen Norge er grunnet på, tilsier dette samlet at samerett bør bli en obligatorisk del av juristutdanninga i landet, og ikke bare et litt kuriøst fag ved det lille juridiske fakultetet langt nord i landet.

Det siste, og mest prekære punktet er at dommen etterlater seg et brysomt, statsrettslig spørsmål man ikke skulle tro kunne komme opp i et liberalt demokrati. Det er om Høyesterett virkelig dømmer i siste instans, slik Grunnloven instituerer. Etter som tiden går og lite skjer for å etterleve dommen, melder dette spørsmålet seg med større og større tyngde.

Fra amerikansk urfolkshistorie kjenner vi sitatet «dommer John Marshall har avsagt sin dom, la ham nå håndheve den». Ordene ble uttalt av USAs president og statssjef Andrew Jackson, etter at landets høyesterett i 1832 hadde avsagt en dom som sa at indianske nasjoner var suverene med iboende rettigheter til deres landområder. Dommen sto i sterk kontrast til The Indian Removal Act som presidenten hadde fått vedtatt i Kongressen to år tidligere. Fremfor å oppfylle dommen, fikk Jackson et lite mindretall av cherokeefolket til å skrive under en avtale som ble brukt som grunnlag for å tvangsflytte hele folket delstaten Georgia til ugjestmilde områder i Oklahoma. Underveis mistet mer enn 4000 mennesker livet i det som senere er kjent som Trail of Tears.

Selv om urfolk også har felt tårer over ødeleggelsene av natur og beiteområder på Fosen, kan det som skjer der selvfølgelig ikke direkte sammenliknes med det som skjedde i på 1830-tallet. Like fullt har Fosen-saken en parallell til tvangsflyttingen av cherokeene, idet den også utfordrer det maktfordelingsprinsippet vårt demokrati bygger på.

Nettopp derfor må statens myndigheter ta grep i Fosen-saken; ikke bare for å reparere det pågående menneskerettsbruddet, men også for å vise at det i Norge ikke kan settes spørsmål ved maktfordelingsprinsippet og dets forankring i Grunnloven. Det er også viktig at staten tar grep for at det ikke skal være tvil om hvor urfolksretten står etter Fosen-dommen.

