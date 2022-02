Støtt valgkomiteen - ikke lanser dere selv

Et minimum av anstendighet er neppe for mye forlangt

Nå er valgkomiteens innstilling til nytt styre i Rosenborg klar. Jeg vil gjerne komme med noen betraktninger i den forbindelse og begrunne disse. Mitt inntrykk er at valgkomiteen har jobbet grundig og vurdert aktuelle kandidater nøye. Forslaget på Cecilie Gotaas Johnsen virker gjennomtenkt, og jeg tror hun kan bli en god styreleder.

Nå blir det viktig at vi støtter valgkomiteens innstilling. Jeg tror ikke det gagner klubben at enkelte lanserer seg selv eller at fraksjoner kommer med egne forslag/benkeforslag. Det vil skape uro, og det er vel det vi trenger minst. Nå er det viktig at vi får samlet klubben og drar sammen istedenfor splittelse.

Vi har nå fått ansatt et trenerteam med Kjetil og Geir som det virker å være oppslutning om. Det er også et apparat rundt disse både på fysisk nivå og andre viktige forhold. Nå trenger vi en oppegående styreleder og et samkjørt styre som kan støtte opp om det sportslige. Det er naturlig å tro at valgkomiteen også har tenkt i slike baner. De personer som er foreslått har komplementere ferdigheter. For å lykkes med å løfte klubben til toppnivå igjen, må vi ha et styre med en leder som går i bresjen for å kommunisere planer og tanker gjennom konstruktive medlemsmøter slik at medlemmene føler seg ivaretatt. Det må også være god kommunikasjon i media, selv om media er flinkest til å skrive om mulige konflikter. Det virker som det trengs en gjennomgang av Akademiet i samspill med trenerteam og sportslig ledelse slik at dette henger sammen på beste måte. Skal slikt fungere, må styret også se på det administrative apparatet. Har de riktige mål, er de samkjørt osv. Ref. intern undersøkelsen for noen år siden. Det er ett hovedprodukt, og det er laget, og resultatene vil avgjøre mye. For at resultatene skal komme, trenger trenerteamet et styre og en styreleder i ryggen. Da må vi stå sammen, men det betyr ikke at man ikke kan stille spørsmål. Styreleder sammen med styret må ha en helhetlig plan, som omfatter de områdene som er nevnt over, blir avgjørende. Dette er ikke noe for en «cirkaleder» som ikke skjønner disse sammenhengene. Det foreligger en strategiplan, men den er for lite kommunisert. Målene i strategiplanen må henge sammen med det som er hovedproduktet, laget, og hvilke økonomiske mål som må følge.

Jeg tror valgkomiteen har tenkt på dette i sitt arbeid, og så får styret og administrasjonen sørge for at det blir diskutert i grupper på medlemsmøtene. Derfor: Stem på valgkomiteens forslag. Dere som tenker på å lansere dere selv eller lansere benkeforslag – tenk om igjen!

