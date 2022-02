Utrop: Sett dere ned på bussen

Jeg har ofte lyst å rope ut at her er det ledig sete, men jeg tør ikke

Jeg tror at vi kanskje har for mange sitteplasser på bussene i Trondheim. Hver gang jeg tar bussen i rushtiden legger jeg merke til at mange av sitteplassene står ledige. Gir det mening? Nei, det gjør det ikke. Sitteplassene står ledige fordi det ikke er så mange som tør å ta initiativ til å sette seg ned ved siden av en fremmed person. Det føles nemlig for ubehagelig å ta initiativ til det. Det forstår jeg godt, men jeg synes det ser så merkelig ut at det bare er halvparten av sitteplassene som utnyttes, mens bussen er full av stående passasjerer.

Dette må vi prøve å snu på. Husk at de fleste som tar bussen er klar over at de må forvente at en person kanskje kommer til å sette seg ned i setet ved siden av. Forventer ikke du det? Du vet at det er en ledig plass ved siden av deg, og at den kanskje blir benyttet av en fremmed person. Er det greit for deg? Ja, selvfølgelig, det skulle bare mangle. Hvorfor skulle ikke noen andre på bussen også tenke på samme måte?

Jeg har ofte lyst til å reise meg opp på bussen og rope ut til alle stående passasjerer at halvparten av sitteplassene er ledige, så det er bare å sette seg ned. Dessverre tør jeg ikke det, spesielt ettersom jeg er døv og ikke kan vite helt sikkert om jeg uttaler ting riktig, selv om jeg vanligvis blir forstått av de jeg snakker med. Det er ironisk at du heller står tett inntil mange andre fremmede stående passasjerer, istedenfor å sette deg ned ved siden av en fremmed person, skulder mot skulder. Folkens, vær så god og sett dere ned.

La oss snu på vanene våre og gjøre det helt normalt å sette seg ned ved siden av en fremmed person uten å føle ubehag. Synes du det er for ubehagelig, så prøv med å spørre om det er greit at du setter deg ned. Det har jeg begynt å gjøre, og jeg har hittil ikke fått et nei til svar. Ubehaget mitt har forsvunnet, og jeg tror at personen jeg setter meg ned ved siden av ikke synes det er så ubehagelig heller. Jeg har også begynt å prøve å signalisere at det er greit hvis noen vil sette seg ned ved siden av meg. Vær så god, her er det en ledig sitteplass, bruk den.

Og med det samme, det er ingenting i veien for at vi kan smile pent og nikke høflig til hverandre hvis vi tilfeldigvis skulle få øyekontakt. Du er tross alt på et offentlig transportmiddel akkurat som meg. Vi er ikke nødt til å se enten ut vinduet eller ned mot gulvet. Det trenger ikke nødvendigvis være ubehagelig hvis du ser på meg, og jeg plutselig flytter blikket slik at vi får øyekontakt. Du trenger ikke se bort umiddelbart og tenke at jeg kanskje synes du er rar som ser på meg. Jeg tenker nemlig det samme som deg. Skal vi ikke gjøre det så komfortabelt som mulig for hverandre å ta bussen?

